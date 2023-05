FAN Courier a lansat în octombrie 2022 investiția în propria rețea de lockere FANbox, proiectul fiind atunci estimat la 10 milioane de euro, urmând să fie dezvoltat în etape. În urma succesului înregistrat chiar de la debut, compania a decis să extindă rețeaua și să instaleze 1.000 de unități în plus.



”Cu ajutorul rețelei de lockere creștem independența clientului final - care nu mai este nevoit să fie la adresă pentru primirea coletului, mărim productivitatea curierilor noștri și contribuim la protejarea mediului înconjurător - un curier poate livra un număr crescut de expediții și poate prelua și retururile de la aceeași unitate efectuând un singur drum cu mașina”, a declarat Adrian Mihai, CEO FAN Courier.

Compania menține strategia de amplasare a lockerelor FANbox la nivel național. Acestea vor fi instalate atât în orașele mari, reședință de județ, cât și în cele mici, astfel încât serviciul să fie disponibil cât mai multor persoane.

Lockerele sunt disponibile atât pentru primirea de colete (pick-up), cât și pentru expediere și retururi (drop-off) și sunt destinate clienților care vor mai multă flexibilitate și eficiență pentru a-și organiza timpul așa cum doresc. Aceștia pot găsi lockerele în proximitatea locuințelor lor, în proximitatea locurilor de muncă, a zonelor în care își fac cumpărăturile, acolo unde își alimentează autoturismele etc. și beneficiază de tarife de livrare mai mici decât la livrarea clasică, door-to-door.

În plus, noile lockere FANbox vin cu un upgrade tehnologic care îmbunătățesc fiabilitatea echipamentului și experiența clientului care le utilizează.

Folosind serviciul de livrare FANbox, clienții au parte, dincolo de tariful mai mic, următoarele: pot plăti rambursul cu cardul, pot depune retururile direct la locker și pot efectua trimiteri între persoane fizice, totul în regim de program 24/7. Persoanele fizice pot completa AWB-ul electronic, fără a mai fi nevoie să îl printeze și să îl aplice pe colet. Lockerele FANbox permit primirea și expedierea de colete și plicuri cu greutate de maximum 30 de kg.

Pentru ca expedițiile să poată fi livrate prin rețeaua de lockere FANbox a fost implementat un mecanism de înrolare dedicat magazinelor online. Astfel, o echipă dedicată FAN Courier oferă retailerilor interesați documentațiile tehnice de integrare și suport pe perioada procesului de integrare. După înrolare, clienții magazinelor online pot selecta livrarea la FANbox a produselor comandate și au termen de ridicare 72 de ore. Magazinele online care încheie contract cu FAN Courier pentru sistemul de lockere pot integra, pe lângă varianta de pick-up, și varianta de drop-off, oferind astfel clienților beneficii complete pentru întregul flux de comandă.

Pentru găzduirea lockerelor, echipa FAN Courier invită persoanele interesate să trimită o solicitare la adresa fanbox@fancourier.ro. Criteriile de selecție a spațiilor pentru găzduirea lockerelor țin cont de următoarele aspecte: locații de interes pentru clienți, cu trafic pietonal intens, vizibilitate crescută, acces facil și prevăzute cu o sursă de curent. Echipa dedicată FAN Courier va vizita locația, iar dacă aceasta corespunde criteriilor de eligibilitate, se va lua decizia de instalare.