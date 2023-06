Fintech-ul Klarna, fondat în 2005 în Suedia, unde a obținut și o licență bancară, își dezvoltă prezența pe piața din România. Business-ul de plăți online, cunoscut în special pentru opțiunea de plată Buy Now Pay Later, dar și pentru faptul că Snoop Dogg este unul dintre investitori, se extinde pe piața locală unde peisajul soluțiilor de acest tip include deja nume precum eMAG, PayPo , Oney sau TBI Bank . Despre planurile Klarna în România, am stat de vorbă cu Sebastian Siemiatkowski, CEO și cofondator al Fintech-ului.

Klarna a obținut în 2017 licența bancară de la autoritățile de reglementare din Suedia, însă pe piața din România, Klarna oferă pentru început soluția sa de Buy Now Pay Later, ce presupune împărțirea plăților în trei rate fără dobândă la magazinele partenere. Cu soluția de plată „Pay in 3”, consumatorii care aleg Klarna își pot împărți plățile în trei rate fără dobândă, care trebuie plătite odată la 30 de zile, începând cu data achiziției. În felul acesta, consumatorii pot împărți în 3 rate egale costul unui produs și îl pot primi înainte de achitarea totală a sumei. Apoi, plățile lunare sunt pur și simplu debitate de pe cardul de debit obișnuit al consumatorului.

”Pe măsură ce ne vom dezvolta pe plan local vom adăuga și alte servicii(...) Este foarte important pentru noi să avem această prezență locală, așa cum avem în țările europene în care activăm”, precizează Sebastian Siemiatkowski, adăugând că business-ul ia în calcul și deschiderea unui birou în București pe viitor, dar și introducerea de noi modalități de finanțare pe care Klarna le oferă în alte piețe.

Printre brandurile deja disponibile prin aplicația Klarna se numără: ABOUT YOU, Tommy Hilfiger, BSB Fashion, Zoot, Footshop, mai multe urmând să se lanseze în lunile următoare.

Wall-street.ro organizează, pe 21 și 22 septembrie, evenimentul „ecomTEAM 2023 - Is your online shop ready to go global?”, ediție ce se va concentra pe extinderea la nivel internațional a magazinelor online românești, dar și pe dezvoltarea cât mai accelerată a acestora la nivel local. Președintele și cofondatorul Ecommerce Europe, Wijnand Jongen, sau Filip Susfal, Business Development Specialist Allegro, sunt printre speakerii de top confirmați la ediția din acest an, ce se va desfășura la Qosmo Hotel din Brașov. Înscrie-te AICI

Aplicația Klarna, ce poate fi descărcată din Apple Store sau Google Pay, vine, pe lângă posibilitatea de plată în trei rate fără dobândă, și cu opțiuni precum urmărirea coletului în timp real sau suport pentru procesul de retur al comenzii, dar și cu o interfață ce îți prezintă istoricul tău de cumpărare detaliat sau opțiunea „Buget”, unde vezi cheltuielile realizate sau achizițiile neplătite.

”Prezența noastră în România este importantă din mai multe motive. Vrem să fim alături de companii românești care au ambiția de a crește dincolo de piața locală, noi având posibilitatea de a le conecta cu consumatori din Germania, țările nordice, Marea Britanie sau chiar consumatori din Statele Unite ale Americii”, precizează Sebastian Siemiatkowski, care punctează de partea cealaltă și sprijinirea companiilor internaționale care vor să servească clienții din România.

Când vine vorba de industriile pe care se concentrează Klarna în momentul în care intră pe o nouă piață, Semiatkowski vorbește despre zona de Fashion pentru început, ca mai apoi prezența să fie extinsă și către alte industrii.

”În general, când intrăm pe o nouă piață, cea mai bună categorie pentru început este categoria Fashion(...) Această industrie o vedem cea mai relevantă pentru început, ca mai apoi să ne extindem către multe alte categorii”, explică reprezentantul Klarna.

Din datele business-ului pe care-l reprezintă, el menționează că 99% dintre utilizatori plătesc la timp, iar restul de 1% se împarte între cei care întârzie și cei care nu plătesc deloc.

Cursa „incredibilă” prin care a trecut Klarna în ceea ce privește evaluarea companiei

Klarna are în prezent peste 150 de milioane de utilizatori la nivel global, peste 500.000 de comercianți parteneri și înregistrează peste 2 milioane de tranzacții zilnice. Business-ul e prezent în 23 de țări și are peste 5.000 de angajați.

Uitându-ne în urmă, putem observa că business-ului i-au trebuit în jur de 8 ani pentru a ajunge la statutul de unicorn(evaluare de peste 1 miliard de dolari), respectiv 2005-2012. Însă, cursa incredibilă a evaluării putem spune că s-a derulat între 2019 și 2022.

Concret, în august 2019, Klarna era evaluată la 5,5 miliarde de dolari, devenind cel mai valoros start-up fintech din Europa. Doi ani mai târziu, în iunie 2021, Klarna ajungea la o evaluare de 46 de miliarde de dolari, după o rundă de finanțare de 639 de milioane de dolari.

O scădere abruptă a venit însă în 2022, când Klarna a anunțat o rundă de finanțare de 800 de milioane de dolari, la o evaluare de 6,7 miliarde de dolari, o scădere de circa 85% față de evaluarea pe care o obținuse cu doar un an înainte.

Sursa foto: Steve Heap / Shutterstock.com