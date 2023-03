tbi bank colaborează cu școala Hi Wings pentru a-i ajuta pe români să își îndeplinească visul de a deveni însoțitori de bord. Costul cursurilor poate fi acum acoperit prin soluția Buy Now, Pay Later (BNPL) în 4 rate fără dobândă.

Prin intermediul BNPL, consumatorii pot împărți costul total al oricărei achiziții în rate, putând astfel să achiziționeze produse și servicii într-un mod mai accesibil. Ceea ce diferențiază Hi Wings de alte centre de pregătire este faptul că se ocupă de întregul proces de obținere a certificatului de Membru al Echipajului de Cabină, de la examenul medical până la examenul Autorității Aeronautice Civile Române, fără costuri suplimentare pentru client.

„Însoțitorii de bord călătoresc în întreaga lume și ajung să cunoască oameni și culturi diferite, lucruri la care mulți oameni doar visează. Costurile de formare pentru un astfel de job sunt ridicate și de aceea mulți renunță la visul lor. tbi bank susține oamenii să își creeze stilul de viață visat și astăzi, ne asociem cu un partener puternic, Hi Wings, pentru a le oferi oamenilor o șansă în plus pentru a-și atinge mai ușor obiectivele. Prin acest parteneriat, cei care doresc să își construiască o carieră în acest domeniu pot acum să plătească în rate pentru cursurile necesare, reducând astfel efortul financiar care trebuie depus”, a spus Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

Cursurile de la Hi Wings sunt deschise oricărei persoane care are cel puțin 18 ani, vorbește limba engleză la un nivel mediu și are o diplomă de bacalaureat.

„Întotdeauna ne-am dorit să ajutăm tinerii care sunt în căutarea unui domeniu de activitate cu un mare potențial de creștere. Sectorul transportului aerian de pasageri este în plină expansiune, iar nevoia de personal calificat este mai mare ca niciodată. Cu ajutorul tbi, tinerii pot mai ușor să devină însoțitori de zbor, în condițiile în care costurile sunt o problemă generală”, a spus Iulia Iovu, Administrator, Hi Wings.

Rolul de însoțitor de bord vine o mulțime de beneficii, cum ar fi că ești plătit să călătorești în întreaga lume, câștigi un salariu respectabil, ai un pachet generos de beneficii și un program de lucru flexibil.

