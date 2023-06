Alin Trușcă și-a început activitatea în zona de online cu site-uri de prezentare la începutul anilor 2000. A intrat în businessul cu mobilier, păstrând și componenta de vânzare online, însă criza din 2008 i-a făcut cunoștință cu falimentul.

”M-am blamat foarte mult timp pentru ce am pățit atunci(...) După criză a trebuit să mă repliez și să găsesc o modalitate să îmi câștig pâinea ”, precizează Alin Trușcă în cadrul emisiunilor ecomTEAM.

Dorind să își reia parcursul antreprenorial, în 2011 a pornit EvoHoreca, o platformă B2B destinată furnizării și amenajării locațiilor din HoReCa. Între timp, a ajuns să gestioneze mai multe platforme online, toate cu scopul de a oferi soluții de mobilare pentru orice spațiu, fie că este la interior sau la exterior, inclusiv pentru persoanele fizice care doresc să își amenajeze locuințele. Platformele pe care le gestionează acum sunt EvoHoreca.ro, studio32.ro, truevents.ro sau juko.ro.

„Am încercat să identific orice tipologie de spațiu public în care pot să pun mesele și scaunele”, precizează Alin Trușcă, care punctează faptul că lucrează cu mai mulți furnizori, atât din Asia cât și din Europa, dar și cu fabrici locale unde își realizează produsele marcă proprie.

Businessurile se bazează pe depozite proprii, situate în apropiere de București, dar și pe conceptul de showroom, planul său fiind să redeschidă în perioada următoare locația din Brașov pe care a închis-o în momentul în care a izbucnit pandemia.

Sursa foto: Wall-street.ro