Cum s-a născut Laboratorul de Șosete

Într-o lume în care șosetele nu își mai găsesc perechea, Ilie Pană, un antreprenor din Craiova și-a găsit perechea în antreprenoriat cu un business pe care a pariat după multe idei, care mai de care mai îndrăznețe și fără vreo legătura una cu cealaltă.

„ Am vrut să fac producție, m-am uitat la toată seria `How it`s made într-o vară`. Am făcut apoi această listă scurtă. Erau tot felul de lucruri acolo, de la mâncare pentru animale de companie, șosete, cauciucuri, sticlă, lentile de contact, baterii cu litiu, înghețată. Tot felul de lucruri, unele dintre ele erau chiar SF, adică nu aș fi putut niciodată să mă ocup de ele. Erau unele mai realiste, altele mai puțin realiste, unele pentru care aveam nevoie de know-how pe care nu ți-l dădea nimeni, în timp ce la altele poți să iei acest know-how de la producători, poți să înveți. Și, eliminând pe parcurs, am ajuns la șosete pentru că ele se fac cu roboți industriali. Multă lume nu știe, nici eu nu știam la început, evident. Șosetele se fac ajutorul unui software, se alimentează cu fire și apoi robotul face șosetele”, a declarat Ilie Pană, fondatorul Laboratorului de Șosete, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Astăzi, Laboratorul de Șosete este un magazin care livrează romanilor un set complet de șosete, într-o cutie în care perechile par să-și fi găsit un loc și să nu se mai piarda una de cealaltă. Perechile de șosete sunt realizate cu ajutorul unor roboți industriali și manevrate cu grijă și atenție de angajații fabricii. Dar până să ajungă aici, a fost cale lungă. Iată cum a început totul.

Ilie Pană și-a luat viața în mâini încă de la 19 ani, moment în care a decis să fie independent și să își facă propria firmă. Presta atunci servicii de plasare de forță de muncă pentru organizatorii târgurilor de la Romexpo, căutând hostesse sau diverse persoane care să se ocupe de standuri. Activând în domeniul târgurilor, Ilie și-a încercat norocul și aici, înființând PetExpo, un târg dedicat animalelor de companie.

De atunci și până la 30 de ani nu simt că s-a mai întâmplat nimic notabil. De aceea am vrut neapărat să mă forțez să aduc ceva pe lume cu valoarea adăugată. Ca să am și satisfacția că prin ceea ce fac pot să creez ceva care e pentru oameni, care se vede, se simte pentru cât mai mulți oameni. Această idee, această filosofie m-a dus cu gândul la producție. Ilie Pană, fondator Laboratorul de Șosete

Un început „greșit”, în care s-a pus praful pe șosete. „Nu m-a băgat nimeni în seamă”

Povestea Laboratoului de Șosete începe să se creioneze 2015, însă fiind o afacere finanțată și prin fonduri europene, abia în toamna anului 2018 s-a deschis propriu-zis fabrica. Pe lângă investiția sa inițială de 30.000 de euro, Ilie Pană a reușit să atragă de la Uniunea Europeană 160.000 de euro.

„Noi am făcut niște lucruri speciale ca să ieșim în evidență cu ceva. La început erau niște șosete drăguțele, cu modele pe ele. Toată lumea a zis `da, o să se vândă`. Erau șosete mai elegante cumva, cu un preț mai măricel, 25 de lei pe pereche. Și am băgat reclamă de 400 de euro și am vândut apoi șosete de 100 de euro”, explică Ilie Pană.

Deși a scăpat de un mare hop cu care se confruntă în general antreprenorii aflați la început de drum, cel al finanțării, provocările nu s-au oprit nicidecum aici. Nicio afacere nu e lipsită de greutăți, la fel cum niciun antreprenor nu e ferit de multiplele încercări până să ajungă să aibă produsul final, validat de piață. Încercările nu s-au oprit aici. Pasul următor a fost să intre pe rafturile mai multor retaileri, cu soșetele sale.

„La nivel de marketing, eu aveam experiența, mai ales B2B, nu îmi făceam probleme. Mă gândeam că gata, mă duc eu la câteva magazine mai mari, le arăt ce cataloage frumoase am făcut, ce poze frumoase avem și gata, le iau ei și le vând acolo. Nu a fost deloc așa, nu m-a băgat nimeni în seama. Vorbesc de lanțuri mari și mici de supermarketuri (...) Am văzut că nu merge așa, se punea praful pe șosete. Noi nu puteam să tinem un om să meargă la magazin să îngrijească șosetele să șteargă praful de pe ele. Se vindeau la început, dar pe urmă nu”, rememorează antreprenorul.

Ulterior, Ilie Pană a colaborat cu câteva companii care vindeau brandul său de șosete pe rafturile lor. Neînțelegerile și „lipsa de respect”, spune tânărul, au fost motivele care au dus la distrugerea treptată a acestei relații dintre el și partenerii săi, în condițiile în care aproape că s-a pus problema unui raport de putere de tipul „stăpân-sclav”.

„Câteodată clienții care aleg să funcționeze cu o fabrică pentru a-și dezvolta un produs, nu știu să respecte acea fabrică, deci e o mare problemă (...) Nu aveau cerințe, făceau anumite critici care nu erau pragmatice, nu erau erori reale și chiar dacă ar fi fost, noi eram dispuși să le remediem. Am muncit foarte mult în perioada aia să le dăm calitate. A fost un avantaj pentru că datorită acelei perioade am reușit să ducem standardele noastre de calitate la un alt nivel, doar că pur și simplu se punea problema ca de la stăpân la sclav”, a spus acesta.

După ce nici vânzările de la magazinul online nu au funcționat, o altă încercare eșuată a fost un magazin fizic situat într-una din insulele unui centru comercial, însă produsele nu au avut succes la public, iar acest canal de vânzare a picat, în cele din urmă, cu totul.

Pentru a achita chiria acolo și două salarii pentru doi oameni care fără nicio vină stăteau 95% din timp degeaba, nu e eficient. De asta ești obligat să îți vinzi produsul la un preț nesimțit de mare. Și plătește clientul, dar de ce trebuie să fie așa? Noi trebuie să ne asigurăm că îi dăm cea mai mare valoare, nu că îi luăm tot ce putem din portofel. Ilie Pană, fondator Laboratorul de Șosete

Manevrarea echipamentelor din fabrică, precum și găsirea de oameni potriviți care să aibă răbdare să lucreze într-un business la început de drum, au fost unele dintre cele mai mari piedici de care Ilie Pană s-a lovit.

„Umblam la un robot, îl setăm puțin, făcea o șosetă, apoi se opreau trei. Nu știam cum să facem produsul, ce rețetă funcționează. În cazul șosetelor le faci și nu poți să spui că vezi calitatea din prima, nu e ca la o mobilă. O șosetă o iei de pe mașină, după o zi are altă dimensiune, următoarea zi are altă dimensiune (...) A fost greu și să găsim și oameni la început. Plus că la început noi eram undeva la parterul unei case, în ceva ce nu era neapărat garaj, era un atelier al unui domn inginer în vârsta de 70 și ceva de ani care ne-a ajutat foarte mult și e foarte simpatic”, explică antreprenorul.

Într-o privire de anbsamblu, antreprenorul mărturisește cu sinceritate că producția este cea mai grea componentă, mai ales în contextul în care mereu apar probleme noi, imediate, de care trebuie să te ocupi.

În social media, oamenii vor să vadă oameni, nu firme

Mulți antreprenori la început de drum cred cu tărie că ideea lor măreață le va purta afacerea pe culmile succesului. Nu se întâmplă întotdeauna așa și asta pentru că ideea nu valorează nimic fără execuția antreprenorului. Prin urmare, a te vinde este mai important uneori decât a-ți vinde ideea. Pe acest aspect a mizat și Ilie Pană, care în cea din urmă încercare a decis să se arunce pe el însuși în social media, pentru a-și promova mai departe afacerea fondată cu multă trudă.

Am făcut un filmuleț, o singură dublă, primul filmuleț de vreo 9-10 minute. Deși specialiștii de marketing recomandă 10 secunde. Am făcut acest filmuleț total neprelucrat și am arătat oamenilor ce facem noi, cum sunt șosetele, din ce le facem, cum le facem. Aveam prezentate în video șosete ambalate la fel cum erau cele pe care le trimiteam în supermarket, adică un set de trei: bleu, negre și maro. Cam gama asta de culori o are oricine (...) Din prima zi, am avut vreo 5-6 comenzi, de la prieteni. A doua și a treia zi au început să comande oameni străini. Ilie Pană, fondator Laboratorul de Șosete

După ce au început să apară tot mai multe comenzi, Ilie Pană s-a convins că în sfârșit produsul său și forma prin care l-a prezentat clienților a început să dea roade. După ce luase comenzile direct din mesajele de pe Facebook, acolo unde el devenise deja fața afacerii și la nivel de social media, antreprenorul a decis să riște din nou și facă un nou magazin online de pe care să poată lua comenzi de la români.

Ilie Pană promvează în social media peste tot pe unde merge cutia cu șosete pe care o are pregătită pentru orice drum. Sursa foto: Ilie Pană

„Când îți spun oamenii pe care nu îi cunoști că e bun produsul, înseamnă că așa e, ei nu te cunosc, dar sunt sinceri (...) Ni s-a confirmat și știm asta. De aici s-a născut toată treaba. Pe urmă ușor, ușor am făcut site-ul, nu am mai luat comenzi din Facebook ca să putem să facem automatizări, cu facturi, AWB-uri. Am extins toată treaba ușor, ușor, dar e o continuă luptă. Orice lună e o luptă, lupta de a fi performant, de a achita toate cheltuielile și bineînțeles, foarte important, să achiți salariile. Și în cele din urmă să poți să te dezvolți. Ce nu se dezvoltă moare, nu există stagnare în economie”, explică fondatorul afacerii.

„Statistic trebuie sa încerci de 10 ori”

Laboratorul de șosete funcționează cu aproximativ 12-13 angajați, iar în 2021 a reușit să-și dubleze cifra de afaceri, comparativ cu anul anterior. O cutie cu 24 de „șosete esențiale”, adică cele de care o persoană are nevoie pe parcursul uni întreg an, costă 170 de lei, transportul fiind inclus în acest preț.

„Până la urmă ne-a salvat un filmuleț pe Facebook. Această metodă a apărut în urma unor teste. E o chestiune aici și anume că statistică mondială ne spune că 9 afaceri din 10 eșuează în primii doi-trei ani. Deci 90% ai șanse să dai greș. Statistică e reală, nu contează cât de deștept ești, sunt mulți factori care te pot duce la eșec. Cumva, că să îți asiguri succesul, tot statistic trebuie să încerci de 10 ori. Dacă încerci de 10 ori, în mod normal ai undeva aproape de 100% șanse să reușești sau să zicem că duci șansele tale de reușită către 100%” a mai precizat fondatorul afacerii Laboratorul de Șosete.

Pentru acest an, fondatorul afacerii își dorește să dubleze cifra de afaceri, iar pentru a duce acest lucru la bun sfârșit, a introdus deja un program de lucru non-stop în cadrul fabricii, cu oameni care lucrează în schimburi. Ilie Pană mai are un business, Farmacia de detergent, la care lucrează cu alți doi parteneri, prin care livrează seturi detergenți realizați într-un laborator propriu.

