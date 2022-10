Cannoleria a fost deschisă în 2019 de Chef Andrea di Russo și de soția sa, Andreea. Era o mică afacere de familie, într-un cartier recent construit lângă București, și se axa pe delivery. ”Am început doar noi doi, din dorința de a lucra în familie, de a lucra împreună și de a aduce ceva nou pe piața din România, pentru că în acel moment nu găseam un cannolo autentic sau o pinsa romană autentică pe piața din România”, spune Andreea di Russo.

Deși pandemia a izbucnit la scurt timp după ce au demarat afacerea, soții di Russo nu au renunțat la planul lor de a deschide o cannolerie în inima Capitalei și au închiriatun spațiu din zona Dorobanți. Și cu toate că și de aici au fost nevoiți să se mute, din cauza unui vecin care nu a fost de acord ca ei să deschidă terasa, au perseverat - iar acum Cannoleria nu e doar un restaurant, ci a devenit una dintre cele mai interesante francize din România.

Primii francizați au fost clienți care s-au drăgostit de produsele noastre, le-a plăcut foarte mult ceea ce facem aici și și-au dorit și ei un business de familie, cum avem și noi. Andreea di Russo, Cannoleria

Cu toate că a început cu cannoli – unul dintre secrete fiind că sunt umpluți pe loc - Cannoleria are acum un meniu complet, doar cu produse italiene, făcute doar din ingrediente aduse din Italia. Acum sunt 4 locații – în București și Constanța – iar o a cincea se va deschide, în curând, în piața Charles de Gaulle.

”Din prima zi am avut clienți. Aveam foarte puțin spațiu și weekend-uri, le erau pline, Mulți rezervau din timp ca să poată prinde o măsuță la noi și eram foarte încântați și plini de adrenalină. Astfel am ajuns să ne împrietenim cu clienți ai noștri, care ulterior au devenit și francizații noștri. Am vrut ca acest concept, Cannoleria, să se adreseze doar familiilor ca și noi, să fie o afacere de familie așa cum este în Italia, unde să se implice personal, să aducă aportul lor și energia lor”, spune Andreea di Russo.

O franciză de familie și care cere multă implicare personală

În același timp, recunoaște că a refuzat mulți doritori de a intra în această franciză, care e un business de implicare personală. Aceasta este prima condiție. A doua e să iubească Italia, autenticitatea produselor, să poată transmite mai departe povestea Cannoleria.

Franciza Cannoleria se adesează mai ales familiilor și, ca urmare, soții di Russo au creat un concept simplificat și cu costuri ținute sub control.

”Nu ne adresăm investitorilor”, spune Andreea, ”nu suntem potriviți. Proprietarul unei cannolerii - noi așa îl vedem - trebuie să fie un om care stă acolo și se implică. Este de fapt un lider care, împreună cu echipa pe care și-a format-o, duce mai departe această poveste de familie”.

Cum a ajuns Cannoleria să fie cerută și în Italia

Există și cereri pentru deschiderea de francize în țară și chiar din Italia, mai precis din Sardinia. ”Poate părea un paradox, dar din păcate în Italia a început să se piardă calitatea produselor și e foarte greu să găsești un cannolo autentic, o pinsa romana autentică”. De aceea, rețetele soților di Russo ar putea aduce o franciză românească, dar cu rețete italiene, în Italia.

Cannoleria este o variantă clasică de franciză. Taxa de franciză este de 4.000 de euro, iar apoi se plătește o redevență lunară de 5% din cifra de afaceri. Ingredientele sunt importate și livrate de francizor – o parte aduse personal, o parte venind de la colaboratori.

Soții di Russo nu au un plan rapid de extindere. ”În momentul în care am deschis o franciză, ne oprim și ne focusăm. pe franciza pe care am deschis-o, să fim siguri că acolo este totul în regulă, că s-a reprodus rețetele, că s-a reprodus mesajul brandului. Până nu simțim că francizații pe care îi avem deja pot fi independenți, nu trecem la următoarea franciză. ”

Rețeta de tiramisu a bunicii

Chef Andrea di Russo face trainingurile, verificarea produselor și a rețetelor. De altfel, unele rețete sunt din familie: de pildă, rețeta de tiramisu este cea a bunicii lui. Implicarea personală e una dintre rețetele succesului Cannoleriei, spune creatorii săi.

Este însă un business bazat foarte mult pe viziune și mai puțin pe un plan, spune Andreea. ”Trebuie să ai viziune, să știi exact în ce direcție te duci și să faci tot ceea ce ține de tine și ce te duce către direcția respectivă. Probabil dacă noi nu am fi avut această viziune cu francizarea, ne-am fi oprit la un moment dat în pandemie. Însă noi am crezut foarte mult că dacă depășim acest moment noi vom reuși să creștem brandul și să fim un exemplu pentru alte familii care vor să aibă o afacere de familie”, conchide ea.

Sursa foto: wall-street.ro