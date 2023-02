Afaceri crescute din iubire: 5 business-uri românești construite cu dragoste

Fiindcă banii nu sunt singura resursă de care ai nevoie pentru a deschide un business, wall-street.ro a discutat cu zece antreprenori români care au deschis o afacere bazându-se pe cel mai important lucru din viața lor: dragostea.

Conform unui studiu realizat în 2017, din cele 1,4 milioane de companii înregistrate în România la momentul acela, 9% sunt deținute de cupluri și au o cifră medie de afaceri de 659.000 de lei, potrivit Creditinfo. Am făcut o selecție de afaceri deschise de cupluri și susținute de propriile lor sentimente.

Lăptăria cu caimac: corporatiștii care au urcat laptele pe bursă

Lăptăria cu Caimac este un business construit de Mădălina și Adrian Cocan, un cuplu de români care au dat joburile de corporatiști pentru o afacere.

Lăptăria cu Caimac are propria fermă de producția a lactatelor. Fabrica de procesare de ultimă generație, în care s-au investit peste 5 milioane euro, are o capacitate tehnică de procesare de aproximativ 75 tone de lapte pe zi, iar tehnicile de procesare moderne permit pasteurizarea laptelui la o temperatură mai joasă decât media obișnuită, pentru a păstra gustul laptelui de la vacă și o parte cât mai mare din substanțele nutritive.



Agroserv Măriuța, compania care operează sub brandul de lactate Lăptăria cu Caimac, a făcut primul pas pe bursa pe Bursa de Valori București (BVB) în 2020.

Canolleria: familia care îndulcește România cu gustul Italiei

Cannoleria a fost deschisă în 2019 de Chef Andrea di Russo și de soția sa, Andreea. Era o mică afacere de familie, într-un cartier recent construit lângă București. Afacerea dorește să se dezvolte, așa că fondatorii oferă oportunitatea investitorilor să își deschidă un restaurant în sistem de franciză.

„Am început doar noi doi, din dorința de a lucra în familie, de a lucra împreună și de a aduce ceva nou pe piața din România, pentru că în acel moment nu găseam un cannolo autentic sau o pinsa romană autentică pe piața din România”, spune Andreea di Russo.

Franciza Cannoleria se adresează mai ales familiilor și, ca urmare, soții di Russo au creat un concept simplificat și cu costuri ținute sub control.

VLAdiLA: afacerea care decorează casele cu pasiune

VLAdiLA, companie românească care vinde tapet, a început ca o mică afacere de familie cu un singur angajat, pornită mai degrabă dintr-o pasiune. Dragoș și Oana Vlădilă au avut ideea de a readuce tapetul ca element central în designul interior. Dar nu ca retaileri, ci apelând la designeri proprii și producându-l în propria fabrică. Tapetul de la VLAdiLA este ”100% made in Romania, de la creion și hârtie până la pereții casei tale”.

„Soția e arhitect și aveam o firmă de producție publicitară. Înainte să rămână însărcinată voia să-și deschidă un studio de design interior și mie mi-a venit ideea să facem tapet. Cam așa a luat naștere. Apoi a fost nevoie de multă pasiune, dar și de mult marketing”, povestește Dragoș Vlădilă.

Empanadas Factory: bucătăria în care ingredientul principal este aroma de dragoste

Povestea acestei afaceri începe cu doi tineri, aflați pe două continente diferite, dar din două țări cu inimi latine. Unul din emisfera nordică, iar celălalt din cea sudică. Mai exact, o jumătate din România și cealaltă din Argentina. Amândoi parte a aceluiași vis, purtați de același ideal, adică acela de a găti mâncare bună pentru ei și pentru alții.

Pasiunea pentru mâncare i-a adus împreună. S-au plăcut și au mers pe drumul care li s-a deschis în față. Ea, Maria Cecilia Del Vitto din Buenos Aires, frumoasa capitală argentiniană, el, Adrian Precup, din frumoasa capitală transilvăneană.

Empanadas este un preparat specific argentinian, care presupune un strat de aluat care se împăturește de la jumătate și în care pot fi „ascunse” tot felul de ingrediente, formând un întreg delicios. Business-ul lor se bazează pe livrări, iar într-un context în care serviciile de livrări au devenit tot mai populare.

Musette: cuplul care vinde țesături peste graniță

Cristina Bătlan, alături de soțul și fratele său, au pornit Musette ca o companie de trading din domeniul țesăturilor. La începutul anilor 2000 au dat drumul producției de pantofi, care au ajuns să fie prezentați, comercializați și purtați în marile capitale europene.

În prezent, Musette se vinde și în afara granițelor, în Europa și Asia și primește des cereri de francizare din piețe externe, lucru imposibil de realizat deoarece ar presupune mărirea producției, o provocare deja destul de mare pentru brandul românesc.

