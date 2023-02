Idei de afaceri la cheie |...

Used Products este un business înființat în urmă cu 25 de ani, în orașul Alkmaar din Olanda, dar care și-a făcut și în alte țări din Europa, printre care și România. Are peste 50 de magazine, iar trei dintre acestea sunt în România, mai exact, în Cluj-Napoca, Timișoara și București, iar la începutul acestui an, compania a anunțat că în 2022 a înregistrat o cifră de afaceri de 1,7 milioane de euro.

Reprezentanții locali ai companiei afirmă că planul pentru perioada următoare include deschiderea a șase magazine noi, fiind vizate în principal în orașele cu o populație de peste 50.000 locuitori. Așadar, Used Products este în căutare de parteneri noi pentru franciza lor.

În magazinele retailerului sunt comercializate atât produse noi, cât și produse pre-folosite. Clienții companiei pot cumpăra, vinde și face schimburi de produse - de la telefoane și laptopuri, până la ceasuri, biciclete și jocuri și console, atât online, cât și offline, în magazinele fizice. Compania exclude produse precum bijuteriile, mobila sau articolele vestimentare.

Pentru a afla mai multe despre franciza Used Products, am stat de vorbă cu Norbert Kun, directorul de dezvoltare al companiei, de la care aflăm că planul pentru extinderea francizei se va axa atât pe deschiderea de noi locații cât și pe extinderea brandului și renumele acestuia pe teritoriul țării.

„Suntem în discuții cu potențiali parteneri din numeroase orașe din țară, fiind vizat oricare oraș cu peste 50.000 de locuitori, însă nu este o regulă. Ca exemplu, avem discuții și în Rădăuți sau Hârșova”, ne-a explicat Kun.

Potrivit companiei, recomandarea pentru orașele de peste 50.000 de locuitori are legătură directă cu potențialul de clienți pe care-l poate avea un oraș pentru o afacere precum cea Used Products.

Ce îți trebuie pentru a deschide o franciză Used Products

Evident, va fi nevoie de un spațiu de desfacere generos, pentru a expune marfa. Suprafața minimă este de 50 metri pătrați, dar cei de la Used Products recomandă un magazin cu suprafață care să varieze între 75 și 100 mp.

Durata contractului de franciză se va întinde pe cinci ani, iar investiția inițială este una destul de consistentă. Din experiența anterioară a companiei, investiția medie este de 800 de euro/mp. Așadar, dacă ar fi să deschideți un spațiu care are circa 75 de mp, investiția se va ridica la un minimum 60.000 de euro.

Evident, investițiile pot fi și mai mici și mai mari, în funcție de mai mulți factori, Norbert Kun spunându-ne că în alte țări din Europa are parteneri care au investit între 30.000 și 200.000 de euro.

Potrivit directorului de dezvoltare al Used Products, timpul necesar deschiderii unei noi locații depinde de fiecare francizat în parte.

„Ideal, un termen rezonabil ar fi de două luni de la semnarea contractului. Toate locațiile se stabilesc având la bază atât propunerea francizatului, cât și experiența francizorului. Desigur, există criterii predefinite după care se va decide amplasarea unei locații, toate fiind discutate în personal cu fiecare francizat.

Cei mai potriviți potențiali antreprenori sunt oamenii care își doresc să investească în ceva al lor, care sunt pasionați și urmăresc lumea financiar-economică. Cineva care-și dorește ceva al lui, însă nu știe de unde să înceapă, dar este dispus să preia o soluție de business cu experiență de peste 20 de ani. Și să fie pasionat de IT și să fie inclinat către sustenabilitate și eco-friendly”, ne-a mai spus Norbert Kun.

De reținut și că, după inaugurarea magazinului, francizatul va trebui să plătească o redevență de 4% din cifra de afaceri și să contribuie cu 1% pentru cheltuielile de marketing.

Ce sprijin primești din partea Used Products

Pe lângă planul de business, consultanță și un brand deja recunoscut pe piață, compania oferă și sprijin în cazul achiziției stocului inițial. Ulterior francizatul își va asigura necesarul stocului prin propriile elementele operaționale ale afacerii: achizițiile de la clienții care vin direct în magazine.

În condițiile în care timpul necesar de deschidere a unei locații noi durează cel puțin două luni, în această perioadă, francizatul și angajații lui vor avea parte și de un training oferit de cei de la Used Products pentru a înțelege mai repede cum funcționează magazinele din rețea. Vor mai fi etape de training și în perioada ulterioară deschiderii magazinului.

La deschidere, cei de la Used Products vă vor oferi sprijin cu know-how-ul companiei pe care la acumulat la inaugurările anterioare. În plus, vor avea parte de suport tehnic timp de șase luni.

Un bonus important pentru cei care vor intra în franciza Used Products o reprezintă site-ul companiei, care, în pandemie, a devenit extrem de activ, iar în prezent generează în România vânzări lunare de peste 70.000 de euro. Așadar, în comparație cu un magazin nou, deschis sub un brand proprietar, veți avea din start avantajul de a fi prezenți pe un site deja dezvoltat și cu o bază de clienți formată.

Nu în ultimul rând, fiecare francizat primește exclusivitate în orașul sau regiunea unde a deschis magazin sub brandul Used Products, așa că nu există riscul ca în arealul comercial al fiecărui francizat să apară un alt magazin Used Products concurent.

În cât timp îți recuperezi investiția

Și aici sunt multe variabile, care țin de potențialul locației, de dimensiunea investiției inițiale, dar din experiența anterioară, Norbert Kun ne-a spus că perioada de amortizare este de 12-18 luni, însă implicarea sau planurile francizatului poate determina ajustarea acestui termen.

„Spre exemplu, avem francizați (în afara României - n.r.) care au investit 200.000 euro și care nu și-au amortizat investiția nici după 4 ani, pentru că dezvoltă în continuare noi caracteristici de business. Pe de altă parte, avem exemplul unei locații de la Timișoara, care a atins pragul de rentabilitate în 12 luni de la deschidere”, ne-a mai spus directorul de dezvoltare al Used Products.

Franciza Used Products pe scurt

Investiție inițială: estimativ 800 euro/mp. Bugetele pot varia între 50.000 și 200.000 - în funcție de cât de mare va fi locația

Taxa de francizare: 15.000 de euro

Contribuții lunare: 4% din cifra de afaceri redevență și 1% contribuții la bugetul de marketing

Suprafață minim recomandată: 50 mp

Orașe recomandate: minimum 50.000 de locuitori - pentru o eficiență mai mare

Primești brand, know-how, training, suport tehnic, acces pe un site care are deja o bază mare de clienți, acces inițial la stocuri

Timpul de amortizare a investiției – între 12 și 18 luni - în funcție de investiția inițială

Sursa foto: Used Products