În 2019, AROBS Transilvania Software, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de soluţii de IT, controlat de antreprenorul Voicu Oprean, a achiziționat dezvoltatorul de soluţii de management a resursei umane, UCMS, devenită ulterior UCMS by AROBS. Compania are în portofoliu două soluții care ajută departementele de HR din România: True HR și dp-Payroll.

„True HR este un software de managament, dezvoltat de echipa noastră, dar implementat atât în România, cât și în afara granițelor. Acesta gestionează tot procesul de resurse umane, de la momentul angajării, partea de administrare de personal, tot ce ține de traininguri, evaluări, delegații și deconturi, sales service și până la procesul de offboarding, când angajatul părăsește compania.

Cealaltă soluție, dp-Payroll e o soluție integrată de salarizare care gestionează tot ce ține de salarizare, inclusiv relația cu instituțiile statului și documentele care trebuie trimise către acestea”, a declarat Ionuț Gherle, CEO UCMS by AROBS, în cadrul emisiunii HR Talks, realizată de wall-street.ro.

Cum ajută soluțiile digitale piața de HR

Soluțiile digitale vin în ajutorul angajaților din departamentele de HR și eficientizează munca legată de gestionarea angajaților. Aceste mecanisme digitale de lucru reduc, de asemenea timpii de așteptare pentru procesarea documentelor interne și țin o evidență clară a activităților, de la procese de onboarding, procesarea cererilor de concediu și până la semnarea electronică a documentelor.

„În contextul actual, unde în multe industrii se lucrează de acasă sau în sistem hibrid, e important că relația dintre HR și angajați să rămână foarte activă, coerentă, atât pe partea această de adeverințe, cereri de concediu sau fluturași primiți pe e-mail sau într-un portal”, a precizat Ionuț Gherle.

Soluțiile de la UCMS by AROBS ajută inclusiv intern, în contextul gestionării recrutărilor. De la venirea pandemiei, compania a angajat specialiști din toate orașele României, dar și din afara țării, din Republica Moldova. În 2020, ultimul an pentru care există date raportate la Ministerul Finanțelor Publice, UCMS by AROBS și-a majorat numărul de angajați, de la 29 cât înregistra în anul anterior, la 31.

Înainte de pandemie majoritatea colegilor erau în Cluj și București. Acum, având în vedere contextul pandemic, mulți dintre colegi au mers către orașele lor, acolo unde s-au născut. Dar în ultimul timp am recrutat din toate orașele țării sau chiar și colegi din afară țării. Avem angajați și din Chișinău, Republica Moldova. Ei ne ajută pe zona tehnică. Consider că în momentul de față, piața e deschisă, granițele nu mai există în zona această. Avem și colegi care s-au mutat Bruxelles sau Londra în pandemie și lucrează de acolo.

Ionuț Gherle, CEO UCMS by AROBS

Cazul concret al unei companii

În cadrul emisiunii, am discutat aplicat despre cum ajută aceste soluții digitale o companie din România, care au procesele pentru care s-a economisit timp și s-au procesat mai rapid anumite documente. CEO-ul UCMS by AROBS ne-a prezentat exemplul unei companii din industria IT, care are sediul la Cluj-Napoca și care a apelat la aceste servicii. Organizația a introdus în activitățile sale aceste softuri la puțin timp de la izbucnirea pandemiei, în primăvara anului 2020. Decizia a fost luată pentru a susține creșterea de personal de la 150 de angajați câți activau în acel moment în companie, la 400 de salariați cât numără în prezent.

Din feedback-ul pe care îl am de la ei, au pus foarte mare accent pe partea de gestionare a tuturor actelor cu angajații și aici au avut un număr foarte mare de angajări, de la recrutare și până la momentul în care candidatul a ajuns angajat (...) Sunt o companie în creștere, au tot timpul nevoie de rapoarte. Toate raportările se faceu în excel înainte. Noi avem un tool pe zona de raportare, iar acolo orice dată poate fi extrasă la secundă, la câteva click-uri.

Ionuț Gherle, CEO UCMS by AROBS

Compania a achiziționat soluția True HR de la UCMS by AROBS, ce include un software de management care gestionează în mod electronic o suită de activități interne precum: onboardingul, pontajul electronic, semnatura electronică. Totodată, compania a eficientizat structura departamentului de resurse umane. Înainte de implementare soluțiilor digitale, de zona administrativă se ocupau trei persoane în departamentul de HR, iar în prezent, e nevoie de doar doi oameni.

„A treia persoană nu a fost dată afară, ci se ocupă de alte activități din departament, cum ar fi cele de payroll”, explică Ionuț Gherle.