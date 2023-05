Auzim prea des știri negative, vești proaste și prognoze pesimiste. Cu toate acestea, la început de noiembrie am aflat că Nokian Tyres vrea să-și extindă rețeaua de puncte de producție și va investi într-o fabrică aflată chiar în țara noastră, alăturându-se altor nume grele din industrie precum Pirelli, Michelin sau Continental. Diferența dintre uzinele existente și viitoarea uzină Nokian este majoră: finlandezii au ales România ca gazdă a primei uzine de acest tip cu emisii 0 de CO2 din întreaga lume.

Nokian Tyres mai operează deja o uzină în Nokia, Finlanda, dar și una în Dayton, Tennessee, Statele Unite. În plus, compania este singura din industria de anvelope cu un centru de testare pentru cauciucuri de iarnă cu regim permament. Pentru a înțelege mai bine magnitudinea investiției pe care Nokian o va face în România, merită menționat că fabrica din Statele Unite a costat 360 de milioane de dolari.

Nokian Tyres este o companie cunoscută pentru anvelopele sale de iarnă, venind cu primul cauciuc de iarnă în anii '30

Fabrica din România va avea capacitatea să producă şase milioane de anvelope pe an, iar primele anvelope ar urma să iasă de pe liniile de fabricaţie în a doua jumătate a lui 2024. Producţia în regim comercial este aşteptată să demareze la începutul lui 2025, conform companiei. Cei de la Nokian au ales țara noastră după ce au rupt orice legătură cu Rusia, ca urmare a începerii războiului din Ucraina.

Ilie Bolojan: Fabrica Nokian este ca un catarg al investițiilor în zonă

Evenimentul care a fost organizat de cei de la Nokian chiar pe terenul pe care va fi ridicată fabrică „verde” de anvelope a fost pe agenda premierului, dar și a șefului consiliului județean Bihor. Bolojan a subliniat că aceasta este cea mai mare investiție în județul bihor din ultimii ani, numind-o „un catarg al investițiilor din zonă” și un „punct de referință pentru alte investiții din țară”.

CEO-ul Nokian Tyres a venit la București, alături de Președintele Board-ului companiei

Premierul Nicolae Ciucă a subliniat că decizia Nokian de a alege România în defavoarea a altor zeci de țări a venit și pentru că statul, la nivel central dar și local, a reacționat rapid și a oferit susținerea necesară. Ciucă a punctat că statul va pune umărul cu 100 de milioane, în total, în dezvoltarea acestui proiect care va ajunge să producă, la nivelul anului 2027, circa 7 milioane de cauciucuri pe an.

Vrem să atingem neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de CO2 până în 2050, iar uzina din România reprezintă un pas în această direcție. Jukka Moisio, CEO Nokian

CEO-ul Nokian Tyres, Jukka Moisio, a spus că a fost surprins de rapiditatea părții române care a venit la negocieri cu promisiunea că toate actele vor fi în ordine în termen de șase luni, pentru a se putea demara lucrările. „Am primit, după doar trei zile de la întrevederea avută cu delegația română, un răspuns ferm cu privire la oferta [de susținere a statului român], iar noi planificăm aici o investiție pe termen lung”, a spus Moisio. Un alt oficial al companiei a spus că ultimele autorizații au fost primite în această săptămână, iar munca va demara săptămâna viitoare.

Lucrările vor începe peste câteva zile, iar fabrica va fi operațională în a doua jumătate a lui 2024

Evenimentul cu presa a inclus și o săpare simbolică a terenului, o capsulă a timpului fiind coborâtă într-o locație subterană. În interiorul capsulei se află, printre altele, o cărămidă de la uzina din Nokia, FInlanda, dar și tricouri cu Nokian Tyres, un leu românesc, un euro din Finlanda și alte lucruri alese de echipa companiei din Finlanda. Aceste obiecte vor sta ascunse sub fabrica a cărei capacități de producție pot fi extinse, conform CEO-ului, deși o decizie în acest sens va fi luată peste cel puțin trei ani.

Tot Moisio a subliniat și că angajații Nokian de la uzina Nokia îi vor ajuta în pregătire pe angajații din Oradea, finlandezii concentrându-se inițial să atragă oameni din zona locală, înainte de a căuta forță de muncă din alte state din jur - inclusiv din Ucraina sau Ungaria.

Ce a convins Nokian Tyres să aleagă România

Deși România este o țară importantă în ecosistemul european al producătorilor de componente auto - dar și de autovehicule - Nokian a luat în calcul peste 40 de locații, inclusiv unele din Polonia și Portugalia, înainte de a încercui pe hartă țara noastră. Conform informațiilor oferite de companie, locația de pe centura municipiului Oradea a fost aleasă deoarece există conexiuni bune cu orașul, inclusiv o cale ferată, dar și prezența aeroportului a fost luată în calcul. În plus, uzina se va afla la o aruncătură de băț de granița de vest a țării.

Nokian va angaja 500 de oameni la Oradea pentru a produce până la 7 milioane de anvelope pe an și conlucrăm cu centrele universitare locale. Jukka Moisio, CEO Nokian

Finlandezii au apreciat și stabilitatea pe care o oferă România, cât și mediul deschis către antreprenoriat din această zonă. Pe lângă toate acestea, Nokian consideră că zona se va dezvolta, odată cu infrastructura locală, în anii următori, iar Oradea va crește ca hub economic, având și forță de muncă specializată în regiune. Compania producătoare de cauciucuri s-a bazat și pe faptul că va putea să producă energie verde în România - esențială pentru o fabrică cu amprentă zero de carbon.

Premierul Ciucă a spus că proiectul de pe centura din Oradea reprezintă un exemplu de colaborare între autoritățile locale și cele centrale

Ce înseamnă un viitor sustenabil pentru Nokian Tyres

Am mai vorbit despre proiecte sustenabile din industria producătoare de anvelope. Scriam în trecut că circa 6,1 tone de praf de anvelopă ajung în ape și în aer an de an, o anvelopă clasică producând aproximativ 36 de miligrame de microparticule per kilometru de rulaj. Prin comparație, gazele scoase pe eșapament emană doar 0,02 miligrame de microparticule per kilometru. Conform unui studiu din fonduri europene, cauciucurile reprezintă cea mai importantă cauză a depunerii marine de particule de microplastic la nivel global, având un aport anual de 270 de milioane de tone.

Un studiu publicat recent de Imperial College London susține că praful de cauciuc este chiar mai periculos pentru sănătate decât se considera anterior. Este foarte periculoasă și substanța cunoscută ca și 'Carbon Black' în engleză, această substanță este responsabilă pentru emisia majorității microparticulelor poluante care provin de la autovehicule. În total, 52% din microparticulele din sectorul rutier nu vin de la țeava de eșapament, ci de la cauciucuri, pe lângă alte 24% care sunt ridicate în aer de pe drum și de la marcajele rutiere.

La îngroparea simbolică a capsulei timpului au participat mai mulți oficiali

În aceste condiții, Uniunea Europeană vrea să introducă, în premieră, un set de reglementări care îi vor obliga pe producătorii de cauciucuri să vândă pneuri mai puțin poluante, începând cu 2025. Și cei de la Nokian Tyres pun umărul la limitarea efectelor poluării și fabrica cu emisii „Net-Zero” de CO2 din România este un element-cheie al acestei strategii, pe lângă pneurile din materie primă sustenabilă.

Nokian Tyres se bazează pe trei piloni în cazul fabricii care urmează să fie construită:

Electricitate provenită în proporție de 100% din surse regenerabile,

Producerea de abur în proporție de 100% fără utilizarea combustibilor fosili;

Soluții de proiectare și construcție sustenabile, dar și procese eficiente în producție (cu certificare LEED).

Compania vrea să atingă un procent de 50% de materiale din surse regenerabile în procesul de producție al cauciucurilor sale comerciale începând din 2030 - iar aceste cauciucuri vor fi produse și la Oradea. Deja există, însă, și un prototip de anvelopă Nokian care folosește materie primă regenerabilă în proporție de 93%, dar acest cauciuc nu este, încă, gata pentru producția de masă din motive diverse legate de disponibilitatea și prețul materiilor prime necesare.

Sursa foto: Wall-Street.ro