Trebuie sa recunoastem, tuturor ne surade ideea pornirii unei afaceri proprii. Unii reusesc sa concretizeze aceasta idee, in timp ce multi nu se considera pregatiti si se lasa descurajati de riscurile pe care le presupune un voiaj de lunga durata in lumea business-ului. Ti-am pregatit cateva repere la care ar trebui sa te uiti pentru a realiza daca esti capabil sa iti incepi propria afacere si sa iti asumi cateva riscuri, pana la urma succesul nu prea trece pe la cei care se plafoneaza in zona de confort.

“Vreau sa fiu propriul meu sef!”, de cate ori nu ti-ai spus asta in timp ce task-urile enervante iti faceau viata un calvar? In timp ce mail-urile nu se mai opreau si team leader-ului tau tocmai ii venise geniala idee sa iti mai dea ceva in plus de facut, cu toate ca tu pierdusei sirul sarcinilor pe care le aveai deja? Bine ai venit, rau ai nimerit! Motivele de mai sus s-ar putea sa nu fie cele mai indicate atunci cand te gandesti serios sa devii propriul tau sef.

Startul unei afaceri nu trebuie sa fie impulsionat de frustrarile deprinse din mediul de lucru tensionat in care te-ai aflat ca si angajat. Viata de antreprenor poate fi mult mai crunta daca nu esti pregatit sa ii tii piept si nu iti faci bine temele. Sa nu mai spunem ca aceste teme nu se termina niciodata, mereu trebuie sa fii capabil sa evoluezi, sa iti dezvolti business-ul si sa pui accent pe o componenta inovativa, in cazul in care linia de plutire este zona in care vrei sa te situezi.

Inainte de a-ti scrie demisia si de a iti deschide o afacere sau de a porni direct in lumea antreprenoriatului, in cazul in care nu ai luat contact pana acum cu campul muncii, analizeaza reperele pe care ti le-am pregatit mai jos. Pentru a fi cat mai convins de importanta acestor repere, ti-am adaugat si o serie de declaratii ale antreprenorilor romani care rezoneaza cu ele.

1. Nu ai doar o simpla idee de afacere, ci un adevarat plan de a o pune in practica

Ai o idee de afacere, foarte bine! Din pacate nu e indeajuns in cazul in care nu vei reusi sa aduci ceva nou in peisaj. Trebuie sa cunosti piata pe care iti doresti sa iti lansezi business-ul si resursele de care ai nevoie pentru a face diferenta. Daca ai o idee pe care au pus-o deja in practica 10.000 de oameni inaintea ta, vei ajunge pe o piata saturata in care clienti se vor uita dupa jucatori cu un istoric in spate care sa le ofere siguranta.

“Succes = Pasiunie x Perseverenta x Desciplina x Coeficient de noroc. Daca oricare din aceste elemente lipseste, toata formula devine nula. Avand doar pasiune nu ajungi nicaieri, la fel cum doar cu disciplina nu ajungi sa ai succes. Cat despre noroc, poti avea succes daca iti lansezi produsul la timpul potrivit. Totodata, sunt ferm convins ca norocul tau depinde doar de tine.”, sustine Dumitru Sirbu - co-fondator si CEO CRM REBS

2. Iti place sa lucrezi cu oamenii

Am stabilit de la inceput ca exista sansa sa fi plecat la drumul asta pentru ca nu mai vrei sa ai un sef care sa iti spuna mereu ce sa faci si mediul de la locul de munca te cam sufoca. Asta nu inseamna ca va trebui sa ii sufoci si tu pe viitorii tai subordonati, cel mai indicat e sa fii constient de capacitatea de comunicare si intelegere de care ai nevoie pentru a conduce o echipa si pentru a crea o atmofera productiva.

“Din punctul meu de vedere nu poti avea succes ca antreprenor fara a construi o echipa foarte valoroasa in jurul tau. Trebuie sa te inconjori de oameni dedicati, pasionati, foarte buni profesionisti in domeniul lor si sa te asiguri ca au tot ce e nevoie pentru a face performanta. Cu o echipa de top, ceva noroc, inspiratie si cu foarte multa munca, aproape sigur vine si succesul. Vor fi foarte multe momente in care iti va parea ca succesul e departe si te vei gandi sa renunti, dar acelea sunt momentele cheie in care trebuie sa strangi din dinti si sa mergi mai departe.”, Radu Hasan - co-fondator si CEO Smartbill

3. Esti constient de urmarile pe care un esec le va asupra celor din jurul tau

Daca ti-ai format deja o familie si veniturile tale actuale cantaresc semnificativ in sustinerea ei, urmarile unui esec nu se vor rasfrange numai asupra ta. Consulta-te cu cei apropiati si afla parerea lor cu privire la planurile tale, cadeti de comun acord cu privire la suma pe care sunteti disponibili sa o pierdeti in cazul in care afacerea nu va functiona, in asa fel incat sa nu iti afecteze echilibrul familial.

4. Esti capabil sa recunosti atunci cand nu ai drepate

Incapatanarea te poate aduce de multe ori in sapa de lemn. Daca perseverezi intr-o directie gresita si ignori semnalele celor din jur, s-ar putea ca ideea ta de afacere, care la inceput a fost geniala, sa isi piarda din stralucire si in geamul sediului tau sa apara un afis mare cu “Spatiu de inchiriat”.

“Nu cred ca exista retete ale succesului in afaceri. Ar fi fost prea simplu asa. Cred ca fiecare antreprenor isi identifica propria reteta pentru ca exista mai multe combinatii de ingrediente care sa-ti aduca succes in afaceri. Si cred ca merita vorbit despre cele mai intalnite ingrediente folosite de antreprenori. Cred ca unul dintre ele este dorinta de a rezolva o problema cu care se confrunta si care nu este solutionata inca de piata sau este solutionata incomplet sau defectuos. Acel moment de <<Aha!>> in care realizezi ca poti face ceva bine sau mai bine decat altii si ca te pasioneaza sa rezolvi aceasta problema", precizeaza Daniel Truica - fondator si CEO Vola.ro

5. Poti sa dezvolti abilitati in mai multe domenii

Daca, de exemplu, tu esti un IT-ist foarte bun si iti lansezi o afacere in domeniul tehnologiei, nu te astepta ca abilitatile tale pe aceasta nisa sa iti fie indeajuns pentru a gestiona afacerea. Pregateste-te sa iti dezvolti cunostintele economice in asa fel incat in momentul in care contabilul tau iti va arata o schema cu veniturile si cheltuielile lunare, sa o poti analiza in asa fel incat profitul de la finalul anului sa fie unul multumitor. Dincolo de cunostintele economice, uita-te cu atentie si la caracteristicile legislative si nu neglija zona de leadership. Oamenii care lucreaza pentru tine trebuie sa te perceapa ca pe un lider, care le da siguranta ca mediul in care activeaza este unul stabil si bine organizat. Atlfel, multi dintre ei se vor trezi in situatia pe care ti-am prezentat-o in primul paragraf.



“Cred ca putem discuta despre factori care favorizeaza succesul, mai putin despre o reteta matematica. Lucrurile care pentru mine au fost utile sunt:

Pasiunea pentru ceea ce faci. Indiferent de domeniu, pasiunea iti da energie sa mergi mai departe atunci cand iti este greu si sa inspiri oamenii pe care ii ai alaturi.

Invatarea continua. Avand in vedere contextul local si global, schimbarea este inevitabila, de aceea intotdeauna ar trebui sa inveti, sa te adaptezi si sa evoluezi.

Asumarea responsabilitatii. Oamenii vor aprecia asta, indiferent ca sunt clienti, parteneri sau angajati. Este inevitabil ca pe parcurs sa faci greseli, ele ar trebui asumate si invatat din ele.

Respect pentru toti cei din jur. Respectul este rasplatit la randul lui tot cu respect, in majoritatea cazurilor.”, precizeaza Iulian Stanciu, CEO eMAG.

