Peste 60% din suprafata Romaniei - 8,2 milioane de hectare - este teren arabil, insa productiile rezultate din agricultura nu se ridica la inaltimea acestui procent. Tara noastra se afla intre primele locuri in UE si in ceea ce priveste suprafata arabila pe cap de locuitor, in conditiile in care avem o densitate mult mai mica fata de alte state europene. Cum reusesc alte tari sa obtina productii mai mari la suprafete mai mici? Incercam sa dam cateva raspunsuri in cele ce urmeaza.

Pregatirea profesionala a fermierilor, un aspect esential

Unul dintre factorii extrem de importanti in a obtine performante in orice domeniu o reprezinta pregatirea profesionala a persoanelor care activeaza in arealul respectiv. Din acest punct de vedere, Romania este cu mult in urma profesionistilor din vestul Europei, care dedica mai mult timp pregatirii lor teoretice, pe care o completeaza ulterior cu partea practica.

Productia nu poate fi performanta atata vreme cat fermierii nu cunosc particularitatile culturilor in care investesc. Este suficient sa ne informam in legatura cu caracteristicile si necesitatile graului, de pilda, ca sa observam ca fiecare cultura are anumite cerinte pentru ca produsele obtinute sa fie de calitate.

Conform datelor Comisiei Europene, 96,4% dintre fermierii romani au declarat ca si-au insusit cunostintele in practica, fara sa studieze domeniul agricol in prealabil. Totodata, tara noastra este in urma altor state si cand vine vorba despre cheltuielile fermierilor cu produse fitosanitare, fapt ce afecteaza, desigur, productiile.

Exploatatii agricole bine organizate, nu fragmentate

Un alt punct slab al agriculturii romanesti este reprezentat de fragmentarea terenurilor. Tara noastra are o marime medie de exploatatie la aproximativ acelasi nivel cu tari precum Cipru sau Malta, state insulare cu mult mai putin teren arabil fata de noi. Circa 75% dintre fermele romanesti au sub 2 hectare, iar 98% din numarul total al fermelor au sub 10 hectare. In Franta si Cehia, de exemplu, peste 29% din ferme au peste 50 de hectare.

Din cauza fragmentarii, fermele nu pot face economie de volum la investitii si nu au acces la finantari care sa le permita tehnologizarea. Incurajarea asocierii fermierilor ar putea rezolva aceasta problema, mai ales in conditiile in care in prezent majoritatea suprafetelor mici sunt lucrate de cate 1-2 persoane, care la randul lor obtin productii mici si venituri infime.

Finantari pentru fermieri. Romania este pe penultimul loc din UE in aceasta privinta

Tara noastra este pe penultimul loc din Uniunea Europeana in ceea ce priveste cheltuielile din bugetul de stat rezervate agriculturii. Aproape toate celelalte state europene sprijina financiar agricultura mai mult decat o facem noi.

Agricultorii romani nu au parte de prea mult ajutor financiar pentru a-si dezvolta fermele, spre deosebire de vest-europeni, care sunt ajutati de stat mai ales pentru a-si moderniza tehnica de lucru. In tara noastra lipsa finantarilor a dus la o lipsa acuta de utilaje si mai putin de 2% din exploatatii detin cel putin un tractor.

Fondurile APIA, programele de dezvoltare prin care se acorda fonduri UE pentru dezvoltarea agriculturii, dar si creditele agricole garantate de stat sunt modalitatile prin care agricultorii romani pot obtine bani pentru ferma lor. Pentru a se obtine aceste finantari este nevoie, insa, de pregatire si de un teren suficient de mare.

Desi Romania are mai mult teren agricol decat Italia sau Ungaria, tara noastra are in continuare unul dintre cele mai scazute randamente in agricultura din intreaga Uniune Europeana, aspect ce nu se va schimba fara politici clare in acest domeniu.

Sursa foto: PointImages/Shuttertsock