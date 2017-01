Romania nu are o retea de statii de incarcare pentru masinile electrice, cu toate acestea romanii au cumparat in ultimul an de doua ori mai multe masini reincarcabile la priza (plug-in). Aceste masini sunt fie 100% electrice fie hibride (cu motorizari pe benzina/diesel si electrice). In cazul celor hibride autonomia este redusa, intre 30 si 80 de km, dar isi merita banii pentru ca in orase, la viteze mici, acestea pot rula numai in modul electric, chiar daca sub capota ascund un motor mare si puternic de sute de cai putere. In Bucuresti gasim statii electrice la mall-uri, dar si la Lidl si Kaufland, astfel ca masinile pot fi incarcate in 30-40 de minute cat suntem la cumparaturi.