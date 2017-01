Posesorii de masini care locuiesc in Sectorul 6 al Capitalei isi vor putea lasa autoturismele pe timpul noptii in parcarile mall-urilor, a declarat, luni, primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu. La randul sau, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a spus ca la Paris nimeni nu isi lasa masina in mijlocul intersectiei, pentru ca ar fi ridicata imediat, si a fost de parere ca asa ar trebui sa se intample si in Romania.

"In aceasta dimineata (luni, n.r.) am avut un comandament la nivel de sector, la care am invitat toti reprezentantii hypermarketurilor de sector, in special ai mall-urilor, acolo unde exista parcari acoperite si am ajuns la o intelegere cu ei, in sensul de a permite, pe timp de noapte, accesul persoanelor care locuiesc in proximitatea acestor mall-uri, sa parcheze masinile in spatiile respective, degajand, astfel, bulevardele, strazile principale, pentru a putea o interventie mult mai eficienta pe zona de deszapezire", a declarat Gabriel Mutu, conform News.ro.

La randul sau, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a dat exemplu capitala Frantei, unde "nu isi permite nimeni sa isi lase masina pe strada". "Nu vom avea disciplina in acest oras fara anumite masuri de interventie rapida. La Paris nu isi permite nimeni sa isi lase masina pe strada. Am auzit de multe ori spunandu-se «Dar daca nu am unde sa parchez?». Nici in Paris nu ai unde sa parchezi. Dar nu lasa masina in mijlocul intersectiei. Nu ramane acolo nici cinci minute, ti-o salta direct. Asa ar trebui sa se intample si in Romania", a spus Negoita.

