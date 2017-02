Executivul a aprobat joi, prin Hotarare de Guvern (HG), plafonul de garantii acordat pentru programul guvernamental Prima Masina, de 50 milioane lei, din diferenta neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2016, acesta scazand la jumatate in acest an fata de anul trecut, cand a fost 100 milioane lei.

Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere public, la finalul lunii ianuarie, proiectul de HG de reducere a plafonului pentru acest an. Programul, introdus de Executivul condus de Victor Ponta in aprilie 2015, in scopul stimularii cumpararii de autoturisme noi, a ramas neatractiv si in al doilea an de la lansare, conform News.ro.

In 2016, valoarea garantiilor emise a fost de 1,4 milioane lei, doar 1,41% din plafonul de 100 milioane lei alocat, potrivit Ministerului Finantelor. Plafonul de garantii din acest an reprezinta, de altfel, o parte din garantiile nefolosite in 2016. In 2015, in primul an de functionare, programul a avut alocat un plafon de 350 milioane lei, din care au fost emise garantii de 3,26 milioane lei, adica 0,93% din total.

In 2015 au fost cumparate 193 de masini prin intermediul programului, iar in 2016 - 75 de masini, astfel ca, in total, doar 268 de masini au fost cumparate, in aproape doi ani, prin acest program guvernamental. Pana la finalul anului trecut, nu a fost solicitata nicio executare a garantiilor emise, potrivit reprezentantilor ministerului.

Prin programul Prima Masina, persoanele fizice pot achizitiona, prin credit garantat de stat in proportie de 50%, o masina al carei pret de achizitie nu depaseste 50.000 de lei, la care se adauga TVA. Cumparatorul este obligat sa asigure masina printr-o polita full Casco fara fransiza, care va acoperi cel putin riscurile totale si partiale de furt si dauna. Pentru finantare este necesar un avans de cel putin 5% din pretul de achizitie, iar creditul este acordat pe maximum cinci ani.

Sursa foto: Shutterstock/lumen-digital