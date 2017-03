Cresterile, care vor intra in vigoare incepand cu 1 mai 2017, vor fi in medie de 7% si sunt cauzate de preturile mai mari ale principalelor materii prime.

Aceasta crestere va fi reevaluata pe parcursul anului, daca preturile materiei prime vor continua parcursul ascendent.

Pirelli a aniversat anul trecut zece ani de prezenta industriala in Romania si o productie care a depasit 60 de milioane de anvelope.

Grupul Pirelli a intrat in Romania in anul 2004, cand a infiintat compania "Pirelli Tyres Romania". Constructia fabricii de anvelope este un proiect greenfield inceput in 2005, iar primele anvelope au fost fabricate in 2006.