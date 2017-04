Insignia Country Tourer va fi disponibil si cu noua transmisie automata cu opt trepte de viteza. In locul traditionalului diferential spate care distribuie in mod egal cuplul catre rotile din spate, Opel Insignia Country Tourer este echipat cu doua ambreiaje multi-disc cu control electric care permit o transmitere mai precisa si personalizata a puterii catre fiecare roata, indiferent de starea drumului sau conditiile atmosferice.

Pentru a contracara tendinta de subvirare in viraje stramte abordate cu viteze mai mari, sistemul trimite mai mult cuplu catre roata spate din exteriorul virajului, in functie de comanda de acceleratie si manevrele de directie. Acest lucru se intampla fara interventia suplimentara a soferului si intr-o fractiune de secunda autovehiculul este stabilizat.

Sasiul FlexRide imbunatatit ofera baza pentru un comportament optim al soferului, in functie de situatie. Acesta adapteaza amortizoarele, directia, raspunsul acceleratiei si punctele de schimbare a treptelor de viteza (pentru transmisia automata) in mod independent sau in functie de modurile „Standard”, „Sport” sau „Tour” care pot fi selectate de sofer. Noul software central „Drive Mode Control” este inima sasiului adaptiv. Acesta analizeaza continuu informatiile furnizate de senzori si setari si recunoaste stilul individual de conducere.

Pentru a mari volumul de incarcare la 1.665 de litri, cu 130 de litri mai mult decat la versiunea anterioara, noul Insignia Country Tourer poate fi comandat cu optiunea cu scaune spate rabatabile in raport 40/20/40, pentru configuratii si mai flexibile ale spatiului de incarcare. Bancheta din spate poate fi rabatata complet apasand un buton din portbagaj. Pe langa faptul ca ii accentueaza aspectul indraznet, sinele de acoperis disponibile, sporesc si gama de utilizari a noului Insignia Country Tourer, permitandu-i acestui station wagon robust sa transporte incarcaturi de pana la 100 de kilograme.

Ampatamentul a fost marit cu 92 mm, asigurand un spatiu mult mai mare la interior, in special pentru pasagerii din spate. Starea de bine este sporita si mai mult de postul de conducere orientat spre sofer, scaunele premium ergonomice fata certificate de AGR si de scaunele laterale spate incalzite. Parbrizul incalzit si volanul incalzit asigura o vizibilitate buna si incalzesc mainile in zilele reci.