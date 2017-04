Statiile adaugate vor garanta transportul de bunuri pe cel mai mare culoar comercial din lume, oferind alternative pentru reducerea costurilor lantului de aprovizionare si pentru imbunatatirea raportului cost / timp de transport.

Alaturi de statiile deja existente in China – Zhengzhou si Chengdu – vor fi adaugate Changsha, Chongqing, Suzhou si Wuhan. In Europa au fost incluse noi statii in Duisburg (Germania) si Varsovia (Polonia), in plus fata de cele din Lodz (Polonia) si Hamburg (Germania).