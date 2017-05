OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din Europa de Sud-Est, si Auchan Retail Romania au deschis primul magazin MyAuchan, in cadrul statiei Petrom Militari, de pe bulevardul Iuliu Maniu, din Bucuresti.

MyAuchan Militari este primul magazin de proximitate deschis in Romania de Auchan, cunoscut in special pentru reteaua de hipermarketuri.

Magazinul are program non-stop si functioneaza in incinta statiei Petrom de pe bulevardul Iuliu Maniu.Are o suprafata de 230 metri patrati si a fost reamenajat dupa conceptul MyAuchan.

Oferta din magazin include mai mult de 4300 de produse, de la alimente proaspete precum fructe, legume, carne, produse de patiserie si brutarie preparate pe loc, pana la articole nealimentare si hrana pentru animale. Magazinul va fi aliniat pe o politica de preturi mici, in acord cu strategia de discount generalizat a Auchan Romania.

“Deschiderea acestui magazin reprezinta pentru noi materializarea unui concept care corespunde trendului in domeniu: vrem sa transformam oprirea la benzinarie intr-o experienta placuta si cat mai utila, prin acoperirea unei plaje largi de servicii. Ne bucuram ca prin statiile Petrom, impreuna cu partenerul nostru Auchan, reusim sa venim cu un nou raspuns catre consumatorii care isi doresc sa poata rezolva lucrurile repede si usor, la preturi accesibile, dar care in acelasi timp apreciaza varietatea si calitatea ofertei”, a declarat Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Downstream Oil.

Cei doi parteneri, OMV Petrom si Auchan Retail au planuri ambitioase pentru extinderea acestui parteneriat. Pana la sfarsitul anului, in cadrul acestei prime etape a parteneriatului, se urmareste deschiderea a 15 magazine MyAuchan in cadrul statiilor Petrom din Bucuresti si din tara.

In cadrul parteneriatului, Auchan defineste conceptul si gama de produse disponibile in magazine, in timp ce OMV Petrom pune la dispozitie spatiul si asigura operarea magazinului prin intermediul dealerilor. Zona de case de marcat va fi comuna atat pentru achizitiile de carburanti si servicii cat si pentru magazinul MyAuchan.