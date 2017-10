DKV Euro Service anunta ca afacerile pentru segmentul de carburanti a crescut cu 19,46% in primul semestru in Romania.

"Comparativ cu anul precedent, in toate tarile importante inregistram o crestere semnificativa. In Romania am reusit sa obtinem o crestere foarte buna a cifrei totale de vanzari in domeniul carburantilor, cu 19,46%, comparativ cu anul precedent, iar segmentul taxelor de drum vine imediat in urma sa, cu o crestere cu 15,77%. Contrar prognozelor, preturile la carburanti se afla la nivelul scazut al anului precedent. Cu toate acestea, divizia de rambursare, care depinde de preturile la carburanti are, de asemenea, o evolutie pozitiva. Per ansamblu, am obtinut, asadar, un rezultat foarte bun comparativ cu aceeasi luna a anului anterior si privim cu optimism spre cel de al doilea semestru al anului", a declarat Robert Vass, Managing Director DKV Euro Service Romania.

La nivelul Europei, tranzactiile cu taxe de drum au o evolutie foarte buna. Aici exista inca multe piete cu potential mare. Din luna aprilie, compania deconteaza in sistem Postpay, ca un prim furnizor extern, taxa de drum din Croatia.

In primul semestru din 2016, subiectul principal a fost introducerea noului sistem de taxa de drum din Belgia.

"Investim pe termen mediu si lung in mai multe proiecte, care vor da roade abia incepand cu anul 2018 si mai tarziu. Printre acestea se numara, de exemplu, noua noastra structura IT, care simplifica semnificativ schimbul de date cu partenerii de servicii si ne permite accesul la noile domenii de business. Strans legate de acestea sunt si produse cum ar fi Digital Front Office, care este inclus in planurile noastre viitoare. Digital Front Office va inlocui contul electronic existent al clientilor si va avea rolul de a oferi clientilor nostri o multitudine de functii suplimentare. Rolul functiei Toll Online Manager incluse aici este acela de a facilita comanda simpla si rapida a aparatelor pentru taxele de drum din alte tari. O functie care va fi extrem de importanta, mai ales in combinatie cu DKV BOX EUROPE . Pregatirile pentru introducerea acestui EETS-Box sunt in plina desfasurare", mai spune managerul DKV.

La inceputul anului 2018 se va lansa pe piata si DKV BOX ITALIA, cu ajutorul caruia transportatorii la nivel national – aceasta inseamna in Italia 80 procente – vor putea deconta toate taxele de drum din Italia. O alta investitie este extinderea retelei in Eurasia - in zona Comunitatii Statelor Independente.

In Romania, DKV are in prezent de o retea de 755 statii cu puncte de acceptanta ale partenerilor de servicii.