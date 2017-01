INSEAD, scoala de business pentru intreaga lume, a lansat a patra editie a Global Talent Competitiveness Index (GTCI). Realizat in parteneriat cu Grupul Adecco si Human Capital Leadership Institute din Singapore (HCLI), GTCI este un raport anual care compara capacitatea tarilor de a concura pentru candidati.

GTCI masoara modul in care tarile cultiva, atrag si pastreaza candidatii, oferind resurse pentru factorii de decizie pentru a dezvolta strategii pentru cresterea competitivitatii lor pe piata globala a muncii. Tema acestei a patra editii a GTCI este Talent si Tehnologie: viitorul locului de munca.

Top 10 cele mai competitive tari

Elvetia si Singapore ocupa primele locuri in rezultatele cercetarii, iar patru tari nordice sunt prezente in top 10 (Suedia, Danemarca, Finlanda si Norvegia). Marea Britanie si Statele Unite ale Americii se gasesc pe locul al treilea si al patrulea.

Tarile de la varful topului impartasesc trasaturi-cheie, cum ar fi sisteme educationale care satisfac nevoile economiei, politici de angajare care favorizeaza flexibilitatea, mobilitatea si spiritul antreprenorial, precum si relatii stranse intre mediul de afaceri si decidentii politici.

Romania se claseaza pe locul 55 din 118 tari analizate in raport. Cele sase criterii luate in calcul de realizatorii studiului sunt modul in care Romania formeaza candidati, ii atrage, ii dezvolta, ii retine si ce aptitudini tehnice si globale au acestia. Cea mai slaba plasare in clasamentul GTCI este legata de atragerea candidatilor. La acest capitol, tara noastra se situeaza pe locul 82. In cazul formarii candidatilor, tara noastra se plaseaza pe locul 65. In cazul cunostintelor globale, Romania ocupa locul 60, iar in cazul retinerii candidatilor si a aptitudinilor tehnice, tara noastra ocupa in ambele cazuri locul 56. Singurul capitol la care Romania performeaza mai bine este cel al dezvoltarii resurselor umane. La acest capitol ne situam pe locul 53.

"Avansul rapid al automatizarii si inteligenta artificiala reprezinta sursa celei mai profunde schimbari a modului in care traim si muncim. Tranzitia nu va fi una usoara, asa ca guvernele si companiile trebuie sa actioneze. Reformele sistemului de educatie sunt extrem de necesare pentru a oferi candidatilor abilitatile tehnice si sociale potrivite, precum si capacitatea de a se adapta la schimbarile ce vor veni. Pe masura ce multi-cariera devine un lucru obisnuit, muncitorii trebuie sa isi creasca sansele de a fi recrutati prin apelarea la invatarea pe tot parcursul vietii. In acelasi timp, politicile de angajare trebuie sa combine flexibilitatea cu nevoia angajatorilor de protectie sociala. Numai lucrand impreuna vom raspunde acestor provocari, vom folosi pe deplin munca oamenilor si vom prospera," a declarat Alain Dehaze, Adecco Group Chief Executive Officer.

Pentru prima data, raportul GCTCI analizeaza nu doar tari, ci si orase. Din 46 de metropole, Copenhaga se plaseaza pe locul intai, urmata de Zurich si Helsinki. San Francisco si Los Angeles sunt singurele doua orase americane prezente in top zece, pe locul 4 si 8, respectiv. Sydney si Singapore, care se plaseaza in clasament pe locul al 12-lea si al 19-lea, conduc in regiunea Asia-Pacific. Toate orasele din primele pozitii ale topului combina un grad ridicat de calitate a vietii, conectivitate ridicata, precum si oportunitati pentru cariere internationale.

Sursa foto: Maxx Studio, Shutterstock