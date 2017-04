Luxemburg este tara din Uniunea Europeana care garanteaza cel mai consistent salariu minim angajatilor, respectiv aproximativ 2.000 de euro brut pe luna. Spre comparatie, in tara noastra, salariul minim este de mai bine de sase ori mai mic, respectiv echivalentul a 323 de euro.

Astfel, un studiu realizat de compania KPMG arata ca la nivelul anului 2017 salariul minim brut din Luxemburg a crescut cu 3,93% de la 1.922 euro la 1.998 euro, conducand topul tarilor analizate.

Urmatoarele in top, arata datele Eurostat, sunt Irlanda cu un salariu minim brut de 1.563 de euro, Olanda - 1.551 de euro, Belgia - 1.531 de euro, Germania - 1.498 de euro si Franta - 1.480 de euro.

Tara Salariul minim brut Luxemburg 1.998 euro Irlanda 1.563 euro Olanda

1.551 euro

Belgia 1.531 euro Germania 1.498 euro Franta 1.480 euro ...... ..... ..... ..... Romania 323 euro Bulgaria 235 euro

Cum sta Romania

Romania se situeaza pe penultimul loc in Uniunea Europeana in functie de salariul minim brut pe economie, care se ridica, dupa majoararea de la 1 februarie, la doar 323 de euro pe luna, un nivel mai scazut fiind in Bulgaria (235 euro).

In februarie 2017, 22 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene aveau un salariu minim impus prin lege. Exceptiile sunt Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia.

Sursa foto: Marcin Krzyzak, Shutterstock