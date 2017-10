Groupe Renault Romania scoate la concurs 300 de joburi, disponibile pentru pasionatii de auto. Cei interesati au ocazia sa se intalneasca cu echipele de HR ale Renault la targul de cariere Angajatori de Top, care are loc in Bucurestiin zilele de vineri (20 octombrie) si sambata (21 octombrie). Studentii si masteranzii care vor sa faca practica la Renault pot accesa programul de stagii, Drive Your Future.

Pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Grupul Renault Romania ofera oportunitati de dezvoltare adresate inginerilor auto, cu profil educational tehnic. Candidatii trebuie sa aiba experienta in conceptie si dezvoltare proiecte (domeniul mecanica, electrica/electronica, caroserie vehicul si echipamente design). In plus, acestia trebuie sa fie utilizatori de aplicatii informatice specifice industriei auto (CATIA, MATLAB, SIMULIK Renault Servicii Romania isi consolideaza echipele...