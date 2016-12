Polonezul Ryszard Druzynski il va inlocui pe Paul Ursaciuc in functia de vicepresedinte responsabil pentru operatiuni si IT al Bancii Comerciale Romane (BCR), cea mai mare banca din Romania dupa valoarea activelor, potrivit unui comunicat publicat joi.

Paul Ursaciuc, anterior membru al comitetului executiv responsabil pentru divizia de operatiuni si IT, a fost numit intr-o alta pozitie in cadrul grupului austriac care controleaza BCR, Erste Group. Druzynski va prelua noua pozitie incepand cu 1 martie 2017, iar numirea sa in este supusa aprobarii Bancii Nationala a Romaniei (BNR). Noul vicepresedinte al BCR a fost, din august 2004 pana in prezent, vicepresedinte al Raiffeisen Bank Polska, subsidiara din Polonia a bancii austriece Raiffeisen, conform News.ro.

In aceasta pozitie, el s-a ocupat cu administrarea unor zone precum IT, securitatea informatiei, operatiuni bancare, administrare, achizitii ori managementul proceselor, detinand responsabilitatea unui buget de peste 100 milioane euro si a unor departamente cu peste 1.000 de angajati in total. Intre 1991 si 2004, Druzynski a ocupat diverse functii in cadrul ING Bank Slaski, subsidiara din Polonia a bancii olandeze ING.

BCR a obtinut un profit net de 1,145 milioane lei (254,4 milioane euro) in primele noua luni din acest an, in crestere cu 26,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2015, in conditiile in care rata creditelor neperformante a scazut la 13,3%, de la peste 22% in urma cu un an. Activele bancii au crescut cu 3,6% in primele noua luni din acest an, pana la 64,61 miliarde lei (14,5 miliarde euro) la finalul lunii septembrie, de la 62,36 miliarde lei la 31 decembrie 2015.

