Flanco Retail, unul dintre cei mai mari retaileri de produse IT&C, electronice si electrocasnice din Romania, si-a planificat pentru acest an investitii totale de 8 milioane lei in dezvoltarea companiei si in deschideri de magazine, avand deja semnate contracte pentru deschiderea a cinci magazine. In acelasi timp, compania a inchis din decembrie si pana acum trei magazine si vrea sa mai inchida alte doua in urmatoarele luni din cauza chiriilor prea mari din cateva mall-uri si pe care le considera ”aberante”.

”Vrem sa deschidem 10-12 magazine, ne uitam la locatii, dar acestea nu sunt toate bugetate. Sunt insa sanse sa le deschidem anul acesta. Cinci magazine sunt certe, contractele sunt deja semnate. Vizam locatii mai bune. Nu prea mai sunt orase unde nu sunt prezenti”, a declarat, miercuri, directorul general al Flanco Retail, Dragos Sirbu, potrivit News.ro.

Din decembrie si pana acum, compania a inchis trei magazine cu performante mai slabe, care nu se incadreaza in indicatorii de eficienta. ”Avem in plan inchideri de magazine, doua, pana in luna mai. Chiriile in mall-uri sunt aberante si trebuie sa luam o decizie, analizam foarte, foarte intens daca sa mai ramanem acolo”, a spus Sirbu, precizand ca este vorba de cateva mall-uri din Biucuresti si din tara.

Managerul se declara multumit de vanzarile raportate in magazinele Flanco din mallurile Baneasa, AFI Cotroceni si Mega Mall, cele mai mari din Capitala. ”Ne uitam la fiecare magazin in parte, ne uitam la fiecare centru de profit pe care il avem si gasim sau nu argumente pentru care sa fim sau nu fim intr-un oras sau intr-un mall. Si pe aceasta se bazeaza si decizia noastra de a mai deschide sau de a mai inchide din locatii”, a afirmat Sirbu.

Flanco Retail a inregistrat anul trecut vanzari de 917 milioane lei (203,7 milioane euro), in crestere cu 18% fata de anul precedent.

Pentru acest an, compania estimeaza o crestere a vanzarilor cu 5%, la 960 milioane lei.

La realizarea bugetului companiei pentru acest an a fost luata in calcul o devalorizare a cursului de schimb, dar si o presiune inflationista.

Strategia pentru 2017 este de crestere a profitabilitatii si de consolidare a business-ului, spun reprezentantii companiei.

”Cel mai important obiectiv pe care il avem e legat de eficientizarea retelei, in contextul in care discutam si de inchideri sau deschideri de magazine. Sunt foarte multe lucruri de imbunatatit la logistica, la prestatia colegilor nostri in magazine, in relatia cu clientul. Nu le facem doar training”, a precizat Sirbu.

Cu peste 1.500 de angajati, Flanco Retail detine o retea de 118 magazine in 74 de orase din toata tara.

Flanco Retail este unul dintre cei mai importanti retaileri de produse IT&C, electronice si electrocasnice din Romania. Principalii sai competitori sunt Altex, pe partea de retail, si eMAG, Cel.ro si Elefant.ro, la vanzari online.