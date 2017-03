In prezent, Samsonite are in Romania 25 de magazine si a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 6,8 milioane de euro, in crestere cu 7%. Compania isi mai propune sa ajunga pana in 2022 la o cifra de afaceri de peste 18 milioane de euro.

Distribuitorul Samsonite in Romania este compania General Business System. Anul trecut, 60% din afaceri au fost generate de activitatea din Bucuresti. Pana la finalul acestui an, compania isi propune sa deschida zece noi magazine.

„Ne extindem reteaua de magazine si vrem sa punem accent mai ales pe magazinul online”, a spus Elena Bucur, manager vanzari si IT al General Business System.

Primele valize Samsonite au fost create in 1910, compania fiind la acest moment lider de piata la nivel mondial, cu o cota de 75% din piata globala de profil si 80% din piata branded locala.

Sursa foto: Shutterstock