Janssen, compania farmaceutica a Johnson & Johnson Romania, investeste peste 1 milion de euro in cercetare si dezvoltare doar in Romania1. Johnson & Johnson aloca pentru inovatie unul dintre cele mai mari bugete la nivel global din toate industriile active. In 2016, 20,8% din venitul global al companiei a fost redirectionat catre dezvoltarea de noi molecule.

Janssen activeaza in peste 100 de tari din intreaga lume. Compania are 21 de centre de cercetare si dezvoltare la nivel global, 8 dintre acestea fiind situate in Europa, Orientul Mijlociu si Africa (regiunea EMEA) alaturi de 9 unitati de productie.

La nivel global, in perioada 2009-2014, compania a lansat 14 medicamente noi, iar 11 dintre terapiile din portofoliul sau sunt incluse pe Lista de medicamente esentiale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Totodata, planurile globale ale companiei Janssen vizeaza lansarea a 10 noi tratamente si vaccinuri pana in anul 2019. Compania activeaza intr-o industrie in care procesul de cercetare si dezvoltare al unui tratament nou dureaza aproximativ 12 ani, iar costurile pot depasi pragul de 1,25 de miliarde de dolari pentru o terapie.

„Pe termen lung, ne propunem sa continuam investitiile in aria onco-hematologiei pentru ca dorim sa aducem inovatii pentru acele afectiuni care afecteaza populatii reduse de pacienti si pentru care, in acest moment, nevoia de tratament inca nu este acoperita. Ne dorim ca pacientii romani sa beneficieze de aceleasi oportunitati in ceea ce priveste accesul la medicamente precum orice alt cetatean din Uniunea Europeana”, a declarat Christian Rodseth, managing director al Janssen Romania.

In acelasi timp, Janssen sustine implementarea registrelor electronice de pacienti, in special in domeniul oncologiei, si colaboreaza cu experti si lideri din domeniul sanatatii. Aceste eforturi s-au concretizat in proiecte de succes in tari precum Italia si ar putea fi aplicate si in Romania.

„Cercetarea si dezvoltarea sunt posibile datorita colaborarilor pe care le avem cu oamenii de stiinta, cu comunitatea medicala si cu organizatiile din domeniul sanatatii. Neurostiinte, oncologie, hematologie, boli infectioase, imunologie, boli cardiovasculare si metabolice sunt ariile terapeutice in care Janssen a introdus terapii inovatoare in cei 24 de ani de prezenta in Romania. Anul trecut, am facilitat accesul timpuriu la un tratament de ultima generatie pentru 100 de pacienti cu leucemie limfocitara cronica si limfom cu celule de manta”, a spus Cristian Benza, medical affairs director al Janssen Romania.

Compania Janssen are o traditie de peste 60 de ani in domeniul neurostiintelor in care a schimbat paradigma terapeutica a schizofreniei datorita tratamentelor inovatoare orale si injectabile cu eliberare prelungita cu ajutorul carora pacientii pot avea vieti normale si se pot reintegra in societate. La nivel local, potrivit datelor IMS- iulie 2017, Janssen este lider de piata in terapiile dedicate HIV/SIDA prin care este asigurata o mai buna aderenta la medicatie, tratamentul cancerului de prostata pentru care standardele terapeutice au fost actualizate dupa 20 de ani si in tratamentul schizofreniei. De asemenea, Janssen este compania care a lansat primul medicament pentru tratarea tuberculozei multidrog-rezistente, in Romania fiind inregistrata cea mai mare rata de prevalenta de la nivelul Uniunii Europene.

Cati bani sunt investiti in cercetare si dezvoltare

Johnson & Johnson a alocat 9,1 miliarde de dolari in inovatie la nivel global in anul 2016, fiind unul dintre cele mai mari bugete alocate procesului de cercetare si dezvoltare din industria farmaceutica.

Janssen este compania farmaceutica a Johnson & Johnson. Scopul companiei Janssen este acela de a propune solutii pentru urmatoarele arii terapeutice: boli infectioase (HIV/ SIDA si tuberculoza), hematologie si oncologie (mielom multiplu, cancer de prostata, limfom cu celule de manta, leucemie limfocitara cronica si macroglobulinemie Waldenstrom), imunologie (psoriazis, artrita psoriazica si boala Chron), neurostiinte (schizofrenie, Alzheimer, ADHD si epilepsie) si boli metabolice (diabet zaharat). Incepand cu acest an, compania Janssen faciliteaza accesul la terapiile Biogen pentru pacientii nou-diagnosticati cu scleroza multipla, cat si al acelora care se afla in stadii avansate ale afectiunii si care au experienta recaderilor succesive in parcursul terapeutic.