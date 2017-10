In ultimii zece ani, piata de retail din Romania a suferit numeroase transformari, insa centrul comercial AFI Cotroceni a incercat sa anticipeze miscarile si sa-si adapteze oferta de retail pentru consumatori. De la integrarea patinoarului in mall, la marirea suprafetelor pentru retailerii de fashion, cum si-a schimbat AFI Cotroceni abordarea de la deschidere si pana in prezent, a povestit Costin Blideanu, head of retail leasing AFI Europe Romania, in cadrul RetailArena 2017.

"Credem ca suntem intr-o perioada plina de schimbari majore pe piata de retail si ne ingrijoreaza acest lucru. Compania apreciaza foarte mult proiectele diferite si inovatia. Acum zece ani, cand povesteam la inceput de entertainment si patinoar in mall, lumea se uita ciudat la noi. Multe pareri erau si ca in Bucuresti nu va rezista un mall de aceasta dimensiune si nu va functiona. Au trecut zece ani si s-au schimbat extrem de multe lucruri. In plus, mai avem inca cel putin trei...