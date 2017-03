Participarea firmelor romanesti la targurile internationale este ingreunata de cadrul legal greoi cu privire la atribuirea contractului de organizare pentru fiecare eveniment in parte. Insa, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Alexandru Petrescu, promite simplificarea acestor proceduri.

In opinia sa, cadrul de achizitii publice este total nepotrivit pentru participarea la targurile internationale, avand in vedere ca procedura de atribuire a contractului dureaza foarte mult iar uneori, intre evenimente, sunt doar cateva zile.

"Avem un cadru de achizitii total nepotrivit pentru dinamica pe care organizarea de targuri o are. Sunt 67 de targuri anuale, foarte apropiate, ca data. Noi trebuie sa punem pe SEAP (documentatia pentru atribuirea contractului de organizare a targurilor la care Romania participa in strainatate– n.r.), sa stea 20 de zile lucratoare. Daca un operator ajunge si pune pe SEAP o disputa in modul in care s-a organizat licitatia (contestatie –n.r.), automat se ajunge in Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, deci s-a terminat”, a explicat ministrul Petrescu.

Potrivit acestuia, s-a constituit o Comisie in cadrul careia au fost invitati si reprezentantii ai ANAP (Agentia Nationala de Achizitii Publice), pentru a se gasi o solutie pentru atribuirea contactele in acest caz in termne rezonabile care sa faca posibila participarea Romaniei la stfel de targuri.

“Noi avem banii, avem intentia, dar ne blocam la modul de achizitionare a serviciilor pentru sprijinirea acestor companii. Am dat 10 zile acestei comisii sa vina cu niste propuneri", a mai spus ministrul.

El a subliniat faptul ca legea care reglementeaza aceste aspect se afla in parlament, de aceea asteapta amendamentele necesare de la Comisia mentionata, care sa fie introduce in actul normative, pentru a debloca situatia.