Piata tranzactiilor cu NPL-uri (credite neperformante) s-a situat anul trecut in Romania la aproximativ 1,5-2 miliarde de euro, iar stocul actual de credite neperformante la nivel de sector bancar, de peste 6 miliarde de euro potrivit datelor BNR, va mentine probabil valoarea tranzactiilor aproape de nivelul de anul trecut pentru urmatorii trei ani, a declarat Radu Dumitrescu, partener departament de suport in tranzactii al Deloitte Romania.

Rata creditelor neperformante a inregistrat in ultimii ani scaderi semnificative, de la 22% in 2013 la circa 10% in octombrie anul trecut. In 2015, piata tranzactiilor cu NPL-uri s-a situat la un nivel similar cu cel din 2016, potrivit estimarilor Deloitte.

"Eu consider ca va ramane la acest nivel. Romania in sine este o piata buna in regiune, dar trebuie sa ne uitam ca regional interesul investitorilor probabil ca va creste si atunci, daca e sa vorbim de pachete generale (regionale, n.r.) probabil valorile vor creste, daca vorbim de pachete locale, probabil ca vor ramane cam la aceleasi valori, aici unde se incheie tranzactiile", a declarat Radu Dumitrescu pentru wall-street.ro in cadrul unei intalniri cu presa. Evenimentul a fost organizat de Deloitte pentru a discuta despre piata de M&A (fuziuni si achizitii), dar si despre situatia creditelor neperformante din sistemul bancar.

In prezent exista inca un stoc mare de neperformante mostenit in buna parte din perioada de criza, insa este greu de spus cum se va schimba piata in momentul unei eventuale "normalizari".

"(Excesul de, n.r.) marfa o sa se epuizeze. Nu as putea sa raspund la numar de ani. Personal ma astept ca o piata de NPL-uri semnificativa, adica la 1,5-2 miliarde de euro, sa existe in Romania in urmatorii 3 ani, m-as astepta sa gasim in continuare in Romania aceste tranzactii, in 2017, 2018, 2019 m-as astepta. Ca in 2019 se poate duce mai jos si nu va mai fi acolo, nu pot sa raspund la intrebarea asta", a spus partenerul Deloitte.

Potrivit acestuia, trebuie avut in vedere ca exista in prezent expunere pe NPL-uri originate in Romania domiciliata in alte tari, iar acestea pentru urmatoarea perioada vor asigura un flux de tranzactii.

Ulterior, NPL-uri vor continua sa existe, astfel ca si tranzactii cu astfel de credite. Diferenta va fi, insa, ca aceste credite neperformante tranzactionate in Romania vor fi “mai putin vechi”.

Cum au influentat legea darii in plata si legea conversiei piata de NPL-uri

Masurile adoptate de autoritati, in buna masura in contextul alegerilor locale si parlamentare de anul trecut, au influentat piata de profil din Romania.

"O influenteaza semnificativ, deoarece orice legislatie care apare si nu doar darea in plata si conversia creditelor, ci si legea care reglementeaza tranzactiile cu NPL-uri, legea care interzice sau nu anumite practici in cadrul societatilor care efectiv recupereaza, acestea cu siguranta influenteaza piata, deoarece in functie de aceste modificari va exista un impact pentru cei care cumpara", a declarat Radu Dumitrescu.

Companiile care au ca business recuperarea de creante trebuie sa cumpere, intrucat in momentul in care nu fac acest lucru se exclud singure din piata.

"Cumparatorul face un business din asta. Cumparatorul trebuie sa cumpere pentru ca asta este business-ul lui, iar daca nu cumpara este ca si cum ar iesi din piata. Trebuie sa gaseasca modalitati ca la astfel de schimbari sa se adapteze si el si sa raspunda schimbarilor pietei respective. Nu cred ca din schimbarile care au existat pana acum vor exista potentiali cumparatori care sa se retraga din piata pentru ca impactul este mult prea mare si nu vor face fata. Nu, ei se vor adapta si se vor ajusta, iar piata va continua sa existe. Cumparatorii vor exista si vor vrea sa cumpere, pentru ca altfel ei nu au business", potrivit partenerului Deloitte.

