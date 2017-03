In timp ce unii dintre acestia se tem de concurenta entitatilor de tip fintech, care nu sunt la fel de intens reglementate ca si bancile, altii spun ca bancile ar trebui sa profite de colaborarea cu acestea.

“Avantajul digitalizarii, al industriei fintech, s-ar putea intoarce foarte usor ca un risc al sistemului bancar in lipsa unui cadru clar de reglementare si am aici in vedere acele “shadow banks”. Industria fintech, practic, ar propaga o concurenta, as spune eu, cvasiloiala catre sistemul bancar, care este foarte reglementat, daca tot ce tine de digitalizare nu va fi clar reglementat”, sustine vicepresedintele CEC Bank, Mirela Iovu.

Sursa foto: have a nice day photo / Shutterstock.com