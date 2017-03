Consumatorii din Romania au adoptat platile contactless intr-un ritm mai rapid decat alte piete din Europa de Vest, romanii fiind printre cei mai optimisti europeni cu privire la efectul pozitiv al inovatiei in societate - 82% din populatie - mult mai optimisti decat germanii, francezii si chiar britanicii. "Am fost un observator atent al transformarii extraordinare a tarii dumneavoastra intr-un driver de schimbare in regiune, un "early adopter" pentru cateva dintre cele mai revolutionare proiecte si produse financiare, precum si un driver al inovatiei", a declarat George Simon, presedintele diviziei Europa Centrala si de Est in cadrul Mastercard cu ocazia Galei Bank of the Year.

"Cu doar 2 decenii de istorie in ceea ce priveste cardurile si, in general, de retail banking, Romania inregistreaza o rata de crestere anuala a tranzactiilor contactless de peste 7 ori mai mare decat media europeana. Cheltuielile pe cardurile Mastercard contactless au avut o rata de crestere anuala de 3 cifre. Este pur si simplu uimitor si demonstreaza in potential masiv pe care Romania il are atat in regiune, cat si la nivel european", a afirmat George Simon la Gala Mastercard Bank of the Year.

In opinia lui Simon, evolutia platilor contactless nici nu este surprinzatoare avand in vedere ca Romania este lider regional in ceea ce priveste utilizarea smartphone-urilor, 70% dintre romani declarand ca sunt dornici sa foloseasca si un telefon pentru a face si plati.

Potrivit datelor Mastercard de la jumatatea anului trecut, rata de crestere anuala a numarului de tranzactii contactless este de aproape 7 ori mai mare in Romania fata de media europeana, in timp ce rata de crestere a volumelor tranzactionate contactless este de 5,5 ori mai mare.



Oficialul Mastercard sustine ca Romania exporta acest model de business In Europa Centrala si de Est, dar si mai departe in Europa, iar in ceea ce priveste noile tehnologii de plata romanii sunt printre primii care adopta o serie de inovatii, cu mult timp inainte de fi scalate la nivel global.

"Europa Centrala si de Est este foarte deschisa la digitalizarea serviciilor financiare si oamenii din regiune sunt atat "early adopters", cat si "trendsetters", motiv pentru care aceasta regiune este de importanta maxima pentru Mastercard. Daca cineva ma intreaba cat de departe a mers transformarea platilor digitale, ii recomand cu incredere sa se uite la evolutia pietei din Romania pe parcursul ultimului deceniu", a concluzionat Simon.

