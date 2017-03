BCR a fost desemnata “Banca Anului” la a doua editie a Mastercard Bank of the Year, competitie organizat de Mastercard cu sprijinul wall-street.ro. Cel mai asteptat premiu al serii a fost inmanat catre echipa BCR intr-un moment "priceless" de catre handbalista Cristina Neagu, desemnata pentru a 3-a oara cea mai buna jucatoare la nivel mondial cu putin timp inainte de eveniment.

Marii castigatori ai serii au fost BCR si ING Bank, banci care au bifat fiecare cate patru trofee.

"Bancherul Anului 2016" a fost ales Steven van Groningen, CEO-ul Raiffeisen Bank, momentul de premiere fiind marcat de inca un moment "priceless", in care alpinistul Alex Gavan i-a acordat pe langa trofeul Bancherul Anului si o fotografie inramata, cu autograf, realizata pe unul dintre varfurile de peste 8.000 de metri escaladate recent de Gavan.

Cumuland un numar de 13 premii, Bank of the Year 2016 i-a adus pe aceeasi scena pe reprezentantii celor mai mari banci din Romania, dar si o institutie financiara nebancara, premiata la categoria IFN-ul anului 2016.

Produsul de Credit pentru Retail al Anului 2016

La aceasta categorie, Libra Internet Bank, cu produsul "Creditul Online de la Libra Internet Bank", a fost desemnata castigatoare de catre jurati. Trofeul la aceasta categoria a fost disputat de catre 6 banci, dintre care 5 au fost situate in top 10. Castigatoarea a fost in schimb o banca de talie mica, aflata in a doua jumatate a clasamentului, pentru un produs inovator.

Trofeul a fost inmanat de Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR.

Produsul de Economisiri al Anului 2016

Cu produsul "Contul de Investitii cu Asigurare", BCR si-a adjudecat al doilea premiu al serii, dupa o competitie cu alte trei banci din top 10. Premiul a fost decernat de catre economistul Dan Armeanu, membru in consiliul ASF.

Aplicatia Mobile a Anului 2016

ING Bank si-a inceput seria de trofee cu aplicatia de mobile banking ING Home’Bank, cu produsul "ING Home’Bank", premiul fiind inmanat de Marius Ghenea, senior advisor 3TS.

Serviciul Online al Anului 2016

ING Bank si-a adjudecat inca un premiu pentru produsul Home'Bank, de aceasta data la categoria Serviciul Online al Anului, unde concurenta a fost acerba. 8 banci, dintre care sase din top 10 au concurat pentru acest trofeu, care a fost inmanat de catre Dan Schwartz, managing partner RSM Romania.

Cea Mai Prietenoasa Banca pentru Tineri in 2016

BRD Societe Generale a obtinut aceasta distinctie pentru activitatea pe segmentul tinerilor in 2016. Trofeul a fost acordat de catre Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR.

Cea Mai Activa instutitie Financiara in Educatie Financiara in 2016

Al doilea premiu obtinut de BCR seara trecut a fost pentru activitatea si proiectele de educatie financiara desfasurate anul trecut, premiul fiind inmanat de Ligia Golosoiu, presedintele APPE.

La aceasta categorie s-au inscris patru banci, dintre care trei au fost situate in top 5 in sistemul bancar.

Campania de Comunicare Finanicara a Anului 2016

Partea a doua a Galei Mastercard Bank of the Year a inceput cu premiul pentru campania de comunicare financiara a anului, unde ING Bank a obtinut un nou trofeu, pentru "ING Personal, creditul de nevoi personale pe repede 'nainte". La aceasta categorie, lupta a fost extrem de stransa, ING castigand distinctia cu doar 2 puncte in fata urmatoarei clasate (118 puncte fata de 116 puncte).

Permiul a fost decernat de Calin Clej, directorul de marketing al Pepsico.

Institutia Financiara Social-Responsabila a Anului 2016

Sase banci din primele 10 ale sistemului bancar au concurat la aceasta categorie, dar Raiffeisen Bank a castigat pentru al doilea an la rand trofeul pentru CSR. Fady Chreih, CEO al Regina Maria, a acordat acest premiu.

Institutia Financiara pentru IMM-uri a Anului 2016

Al patrulea premiu obtinut de catre BCR a fost cel pentru sprijinul acordat IMM-urilor in 2016. Ana Bobirca, vicepresedinte AOAR, a acordat acest trofeu, iar Dana Demetrian, vicepresedinte BCR pe zona de retail si private banking, a ridicat in numele echipei BCR premiul.

Cea Mai Inovatoare Institutie Financiara a Anului 2016

Cel de-al patrulea premiu al ING Bank la Bank of the Year 2016 a fost cel pentru inovatie, trofeul fiind inmanat de catre George Simon, presedintele diviziei Europa Centrala si de Est in cadrul Mastercard

Cea Mai Inovatoare Institutie Financiara a Anului 2016 a fost cea mai disputata categorie a concursului, cu 9 banci inscrise.

IFN-ul Anului 2016

BRD Finance a castigat premiul dedicat exclusiv institutiilor financiare nebancare, trofeul fiind acordat de Razvan Enache, content strategist la wall-street.ro.