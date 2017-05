Banca Comerciala Romana (BCR) atrage, in fiecare luna, aproximativ 10.000 de client de mobile banking si deruleaza programe de educatie financiara in acest scop. Cu toate acestea, sucursala bancara va ramane, cel putin pe termen mediu, principalul canal de vanzare pentru banci, a declarat Marian Ignat, Executive Director, Digital Banking Division, BCR.

“Am lansat serviciul de mobile banking in 2012 si am ajuns la 10.000 de clienti activi in 2013. Anul acesta am ajuns sa ne crestem numarul de clienti activi cu 10.000 pe luna. Piata se educa si creste in general si datorita faptului ca aplicatiile sunt mult mai adaptate la nevoile clientilor”, a explicat Marian Ignat.

De ce prefera romanii sucursala?

Cu toate acestea, reprezentantul BCR considera ca sucursala bancara ramane principalul canal de distributie pentru produsele si serviciile financiare pe termen scurt si mediu. “Branch-ul va ramane, pe termen scurt si mediu, canalul principal pentru ca, in Romania, clientii sunt indragostiti de cash. Oamenii au nevoie sa vada ca acel brand exista cu adevarat”, a subliniat Ignat.

Pe de alta parte, serviciile bancare trebuie directionate catre nevoile reale ale clientilor, mai spune oficialul bancii. El a dat ca exemplul transferurilor bancare din strainatate in Romania, cazuri in care sunt implicate clienti mai putin educati, care primesc lunar sume mici (200 – 300 de euro) si nu au nevoie de un serviciu digital in acest scop. De aceea, s-a optat pentru un serviciu bazat pe telefon.

“Diferenta o face nevoia clientului. Degeaba desenam produse fantastice, daca nu exista necesitatea reala pentru acestea”, a mai spus Marian Ignat.

Cu toate acestea, pe termen lung, presiunea se va simti pe sucursale, mai ales ca tot mai multe banci deruleaza programe de educatie financiara si promoveaza puternic serviciile bazate pe tehnologie, a subliniat reprezentantul BCR.

Credit foto: Ovidiu Udrescu