MoneyGram si UniCredit Bank lanseaza serviciul de transfer de bani "cash to ATM", introducand astfel aproape toate serviciile de transfer de bani prezente in pietele occidentale si in Romania. Ce inseamna serviciul Cash2 ATM?

"UniCredit Bank devine astfel prima banca din Romania care, cu sprijinul MoneyGram, ofera posibilitatea de a primi bani din afara tarii, de la oricare partener MoneyGram, si de a-i retrage de la orice ATM sau BNA UniCredit, fara a mai depinde de programul de lucru al bancii", se arata in comunicatul transmis de MoneyGram.

La sfarsitul anului trecut, MoneyGram a lansat impreuna cu BCR un canal suplimentar de primire prin care clientii isi pot incasa banii primiti din strainatate, fara ca acestia sa mai depinda de orarul sucursalelor bancare. Astfel, romanii care primesc bani din strainatate, prin intermediul MoneyGram, ii pot accesa printr-un apel la Contact Center-ul BCR, cu program non-stop. Destinatarul banilor poate suna la Contact Center-ul bancii pentru a-si directiona banii in contul BCR si a castiga, astfel, timp. Singura conditie pentru beneficiar este sa dispuna de un cont curent la BCR.

Tot anul trecut, MoneyGram a lansat si serviciul de transfer de bani catre M-Pesa, prin care un client care vrea sa trimita banii acasa poate sa mearga la o locatie MoneyGram, in cele 125 de tari in care compania americana este prezenta, sau sa selecteze in contul MoneyGram Online (doar in Statele Unite, Marea Britanie si Germania) transferul catre portofelul electronic M-Pesa, introducand codul tarii si numarul de telefon mobil al persoanei careia doreste sa ii trimita banii.

In locatiile fizice ale MoneyGram, cel care transfera banii se va identifica cu buletinul si va oferi detaliile despre unde vrea sa ajunga banii, respectiv persoana care va primi banii si numarul de telefon de la Vodafone. Odata initiat transferul, banii ajung in contul virtual in cateva minute, serviciul fiind sigur "pentru ca odata furnizat numarul de telefon, banii ajung in acel cont virtual si nimeni nu se poate atinge de ei".

Pe de alta parte, persoana care primeste banii va primi un SMS de informare, care il anunta ca a primit bani in contul virtual M-Pesa, si are mai multe optiuni de utilizare sau retragere a banilor. Radu Pojoga, seful MoneyGram (foto), explica anul trecut, la emisiunea Profesionistii in Banking, ca acceptatorul se poate duce la orice locatie M-Pesa, adica la acei furnizori de servicii Vodafone - comercianti, dealeri si parteneri Vodafone - pentru a retrage banii. Insa, din acest portofel electronic el poate sa isi plateasca direct utilitatile sau sa plateasca la acei comercianti parteneri M-Pesa.

Atat la comercianti agreati, cat si la dealerii Vodafone, clientii care vor sa plateasca din portofelul virtual trebuie sa se identifice cu buletinul.