CEC Bank lanseaza si un pachet dedicat start-up-urilor si IMM-urilor, dupa ce si-a anuntat recent participarea in programul Start-Up Nation cu o dobanda sub maximul cerut de minister. Pachetul de cont curent, card de debit si Internet Banking se adreseaza companiilor infiintate de mai putin de 12 luni de la data solicitarii pachetului.

Ce include pachetul Start-Up IMM al CEC Bank

Contul curent in lei;

Cardul de debit Business Mastercard;

Serviciul Internet Banking CEConline;

Serviciul Info SMS.

In plus, in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017, CEC Bank pluseaza si cu o promotie prin care clientii vor beneficia, timp de 12 luni de la data achizitionarii pachetului, de:

comision 0 pentru administrarea pachetului;

comision 0 pentru incasarile in lei decontate in sistem interbancar;

abonament 0 pentru serviciul Mobile Banking.

Aceste facilitati se adauga celor deja existente, pentru clientii care detin pachet operational IMM standard, in speta: comision 0 pentru deschiderea contului curent si pentru emiterea contului de card Mastercard Business; comision 0 pentru incasarile in lei decontate in sistem intrabancar si comision 0 pentru platile in sistem intrabancar in lei/valuta si comisioane reduse cu 50% fata de unitatile bancii pentru platile in sistem interbancar in lei/valuta, dispuse prin intermediul serviciului Internet Banking si Mobile Banking.

"Avand in vedere parteneriatul incheiat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pentru programul Start-Up Nation, acest pachet completeaza oferta bancii de credite punte destinate acoperirii cheltuielilor eligibile aferente planurilor de afaceri", a declarat Radu Gratian Ghetea, presedinte - director general CEC Bank.