CEC Bank și Mastercard sprijnă antreprenorii printr-un pachet cu servicii bancare complete și gratuite

CEC Bank și Mastercard lansează Pachetul Start-Up LOCALNICII, care oferă servicii complete antreprenorilor români aflați în primul an de activitate pentru operațiunile de zi cu zi, și are zero costuri în primul an. Pachetul a fost destinat să ajute micile afaceri să depășească mai ușor provocările pe care le întâlnesc la început de drum.

Pachetul Start-up LOCALNICII vine cu comision lunar de administrare zero în primul an de la deschiderea pachetului și oferă numeroase servicii și avantaje, precum: cont curent și cont de card în lei, cont de salarii, cont de economii, card de debit Mastercard Business, Internet și Mobile Banking și serviciul de acceptare a plăților cu cardul SmartPhone POS, care se activează la cerere și este gratuit în primul an. În plus, în primul an, nu se percep comisioane pentru încasări și pentru plățile în lei prin Internet Banking și Mobile Banking și clienții beneficiază de 0,1% pe an dobândă la vedere pentru toate disponibilitățile din contul curent în lei, precum și de acces la soluțiile Mastercard (Pachetul pentru Digitalizarea Afacerii Tale, asigurare gratuită pentru cumpărături online și Programul Premium & Business).

„CEC Bank este aproape de afacerile locale și ne dorim să susținem și să încurajăm acești antreprenori în drumul lor, poate anevoios, de creștere de la zero, a unei afaceri. De aceea, venim în întâmpinarea lor cu un pachet de cont curent care nu doar că oferă zero costuri în primul an, ci și soluții inovatoare care permit transformarea unui telefon mobil în POS, pregătit oricând pentru tranzacții, precum și o suită de avantaje, care să le sprijine dezvoltarea. Continuăm, astfel, creșterea platformei #Localnicii, lansată anul trecut, alături de KANÉ Group și Mastercard, dedicată susținerii antreprenorilor locali”, a spus Bogdan Neacșu, Președinte - Director General al CEC Bank.

Lansată în 2020, platforma #Localnicii, dezvoltată de KANÉ Group, cu sprijinul CEC Bank și Mastercard, reprezintă o mișcare sustenabilă de susținere a noii generații antreprenoriale, cu misiunea de a încuraja afacerile locale și de a stimula consumul de produse artizanale românești.

„Ultimul an a însemnat o perioadă extrem de dificilă pentru majoritatea business-urilor de pe piață, indiferent de mărime, și un context cu atât mai greu pentru cei care și-au transformat pasiunea într-o nouă afacere. Un studiu pe care l-am realizat în doua parte a anului 2020 ne arăta că unul din trei români au descoperit magazine noi în comunitatea lor, iar doi din trei spuneau că vor cumpăra în continuare produse de la buticuri și magazinele locale. Așadar, semnele din partea consumatorilor sunt dintre cele mai bune. Iar Pachetul Start-Up LOCALNICII completează premisele favorabile, din perspective de business. Obiectivul este să le oferim antreprenorilor soluțiile de care au nevoie pentru a se integra perfect în economia digitală și să încurajăm consumatorii să achiziționeze produse locale. Ne bucurăm să consolidăm, astfel, activitatea Mastercard, pentru susținerea afacerilor românești și să construim un viitor mai bun pentru antreprenorii locali”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager România și Croația, Mastercard.

