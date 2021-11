CEC Bank, în parteneriat cu Future Banking, lansează o competiție dedicată afacerilor la început de drum, care se desfășoară în perioada 1 noiembrie – 15 decembrie.

„Localnicii” Impact Competition este o competiție națională de proiecte, cu scopul de a stimula inițiativele de dezvoltare sustenabilă a afacerilor din România. Organizatorii încurajează inițiativele care folosesc soluții tehnologice sau introduc noi tehnologii.

2 categorii de start-up-uri se pot înscrie în „Localnicii Impact Competition”: afacerile în faza de idee – cele care acum caută validare din partea clienților sau își contruiesc MVP-ul, precum și start-up-urilor înființate de maximum 1 an de zile și care au nevoie de creștere.

Cei interesați se pot înscrie online aici, în perioada 1-21 noiembrie.

În 24 noiembrie, vor fi desemnate cele 8 echipe finaliste. Între 25 noiembrie și 5 decembrie, echipele finaliste pregătesc un video tip pitch, îndrumați de mentori. Video-urile vor fi încărcate pe social media și votate în perioada 7-14 decembrie.

Demo day-ul competiției are loc în 15 decembrie, în cadrul căreia se vor desfășura sesiunile de live pitching (online) ale echipelor finaliste și vor fi desemnați câștigătorii.

Premiile competiției sunt:

Premiul I - 5.000 euro + pachetul Localnicii, acordat de CEC Bank

Premiul II - 3.000 euro + pachetul Localnicii, acordat de CEC Bank

Premiul de popularitate - 2.000 euro + pachetul Localnicii, acordat de CEC Bank

2 Premii de promovare - 1.000 de euro buget de promovare, acordat de InternetCorp + pachetul Localnicii, acordat de CEC Bank

Antreprenorii care se înscriu în competiție trebuie să aibă în vedere criteriile care vor fi luate în calcul pentru jurizarea proiectelor:

Impactul în comunitate

Impactul în economie

Caracterul social al afacerii

Relevanța proiectului

Fezabilitatea implementării

Originalitate/inovație tehnologică

Sustenabilitatea proiectului

Dacă doriți să aflați mai multe detalii, puteți consulta site-ul competiției aici.

Localnicii Impact Competition se înscrie în strategia de business a CEC Bank, fiind o mișcare sustenabilă de susținere a noii generații antreprenoriale, cu misiunea de a încuraja afacerile locale și de a stimula consumul de produse artizanale românești.

În acest scop, CEC Bank a și lansat pachetul start-up Localnicii, care oferă servicii complete pentru operațiunile de zi cu zi, cu zero costuri în primul an. Pachetul se adresează antreprenorilor români aflați în primul an de activitate și a fost dezvoltat pentru a ajuta micile afaceri să depășească mai ușor provocările pe care le întâlnesc la început de drum.

Pachetul Start-up Localnicii vine cu comision lunar de administrare zero în primul an de la deschiderea pachetului și oferă numeroase servicii și avantaje, precum: cont curent și cont de card în lei, cont de salarii, cont de economii, card de debit Mastercard Business, Internet și Mobile Banking și serviciul de acceptare a plăților cu cardul SmartPhone POS, care se activează la cerere și este gratuit în primul an.

În plus, în primul an, nu se percep comisioane pentru încasări și pentru plățile în lei prin Internet Banking și Mobile Banking și clienții beneficiază de 0,1% pe an dobândă la vedere pentru toate disponibilitățile din contul curent în lei, precum și de acces la soluțiile Mastercard (Pachetul pentru Digitalizarea Afacerii Tale, asigurare gratuită pentru cumpărături online și Programul Premium & Business/mymastercard.ro).

Sursa foto: Future Banking

