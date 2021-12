CEC Bank și Future Banking au lansat „Localnicii” Impact Competition, o competiție națională de proiecte dedicată afacerilor la început de drum, care se desfășoară în perioada 1 noiembrie – 15 decembrie. Inițiativa are rolul de a stimula afacerile din România și se înscrie în strategia de business a CEC Bank. Gabriel Pralea, director rețea la CEC Bank, explică, în cadrul unui interviu acordat WALL-STREET.RO, cum ajută banca start-up-urile.

Cele 8 echipe finaliste au fost desemnate în 24 noiembrie, iar în această perioadă acestea au pregătit materialele video de tip pitch, care au fost urcate pe canalele de social media pentru a fi votate de public în perioada 7-14 decembrie. Demo day-ul competiției are loc în 15 decembrie, în cadrul căreia se vor desfășura sesiunile de live pitching (online) ale echipelor finaliste și vor fi desemnați câștigătorii. Competiția încurajează noua generație antreprenorială, care creează afaceri locale și pot deveni povești de succes.

De altfel, IMM-urile cu capital local sunt foarte importante pentru CEC Bank, pentru că acestea sunt motorul economiei.

„Antreprenorii joacă un rol esențial zi cu zi în economie. În România, IMM-urile angajează aproape două treimi din totalul salariaților și dau mai mult de jumătate din PIB-ul țării. De aceea, noi ne dorim ca CEC Bank să devină banca de casă a IMM-urilor și antreprenorilor români”, afirmă Gabriel Pralea.

Acesta a fost și motivul pentru care CEC Bank sprijină „Localnicii” Impact Competition, pentru că vizează promovarea afacerilor aflate la început de drum.

Și chiar dacă contextul nu a fost favorabil dezvoltării economice, banca nu a întrerupt creditarea, nici pentru companiile cu afaceri în creștere, dar nici pentru companiile a căror activitate a fost afectată negativ și aveau nevoie de sprijin temporar. În opinia lui Gabriel Pralea, programul IMM Invest a fost în această perioadă gura de aer pentru economie, pentru că a oferit acces la garanții și a facilitat finanțarea IMM-urilor. De la demararea acestui program și până în prezent, CEC Bank a acordat circa 2.700 de finanțări în cadrul programului, cu un volum cumulat de peste 2 miliarde lei.

Obiectiv: dezvoltarea start-up-urilor

Nici afacerile care abia își încep existența nu au fost omise de instituția bancară. „Anul acesta, de exemplu, am lansat un pachet de cont curent destinat acestora, cu zero costuri în primul an, și care oferă acces la toate serviciile necesare pentru operațiunile de zi cu zi: cont, card, internet și mobil banking, inclusiv SoftPos – o soluție inovatoare de acceptare la plată a cardurilor folosind telefonul mobil. Astfel, antreprenorii se pot concentra, în primul an, pe executarea strategiei lor de business, fără grija costurilor asociate serviciilor bancare. Încercăm să ajutăm și nevoile de finanțare ale start-up-urilor, în contextul în care acestea au un grad de risc ridicat – doar jumătate din întreprinderile nou fondate trec de primii 5 ani. Analizăm soluții dedicate, dar și debirocratizarea și simplificarea procedurilor de creditare, inclusiv lansarea creditelor online pentru IMM-uri.”

Acest pachet pentru start-up-uri, Localnicii, a fost bine primit de antreprenori, pentru că banca are deja câteva sute de clienți activi, iar cifrele continuă să crească de o lună la alta.

Pe de altă parte, realitatea ne arată că start-up-urile sunt cele care suferă cel mai tare atunci când vine vorba de acces la finanțare. Este adevărat că, în România, firmele se bazează în continuare în special pe creditul comercial, pe finanțări de la acționari, și, din păcate finanțarea bancară nu este pe primul loc.

Gabriel Pralea spune că avem un mediu de afaceri relativ tânăr, cu companii care n-au avut suficient timp să se capitalizeze și au un grad de risc mai ridicat sau au dificultăți în a prezenta garanțiile necesare, de exemplu în cazul unei finanțări cu grad de risc mai ridicat.

„Și de aceea România are un grad de intermediere financiară redus, volumul creditului neguvernamental reprezentând doar puțin peste 25%, în timp ce în țările dezvoltate din UE vorbim despre niveluri peste 100% din PIB. Dar vestea bună este că, după mulți ani, în 2020, tendința s-a inversat și intermedierea financiară este în creștere. Iar acest decalaj de care vorbeam mai devreme se poate transforma în potențial de creștere. Soluția este să creștem odată cu clienții noștri: să le fim alături de la început și să le oferim consiliere privind cele mai bune metode de finanțare, inclusiv din zona programelor de granturi, fondurilor europene, programelor naționale.”

Și mai este un aspect pe care instituția financiară îl are în vedere, consilierea acestor afaceri, astfel încât acestea să poată avea un parcurs viabil. „Mulți antreprenori sunt nevoiți să coordoneze toate aspectele care țin de afacerea lor. Poate sunt IT-iști, dar trebuie să se ocupe și de aspecte contabile, să înțeleagă și principiile analizei financiare, să fie și HR manageri, și marketing manageri. Deci antreprenoriatul implică seturi de competențe foarte variate și, uneori, poate este mai bine să apelezi la experți și să beneficiezi de consiliere. Dar cred că ar fi utile demersuri de educație antreprenorială, astfel încât, încă de pe băncile școlii, tinerii să deprindă noțiuni de bază care să-i ajute mai târziu, în caz că vor să urmeze drumul propriei afaceri”, a subliniat oficialul CEC Bank.

De la provocare la oportunitate

Ca să începi o afacere în această perioadă, trebuie să ai mult curaj. În același timp, poate fi și o dovadă a înțelegerii anumitor nevoie care pot fi explorate și dezvoltate. Iar pandemia a deschis multe posibilități, așa cum este digitalizarea. „Dacă aș fi antreprenor, m-aș uita la nevoile existente pe piață – evident monetizabile – și la posibilitatea de a avea un flux stabil de venituri și în acest context pandemic”, a spus Gabriel Pralea.

Iar această inovație antreprenorială, indiferent de context, a condus la apariția multora dintre lucrurile pe care le avem astăzi la dispoziție, de la platforme de social media la smartphone-uri, de la comerț digital la aplicații fintech. Antreprenorii sunt cei au pus în mișcare rotițele economiei și au facilitat progresul tehnologic. Și acest spirit creativ, uneori chiar revoluționar, trebuie încurajat. „Pentru că sunt încrezător că și pe viitor, dacă este să asistăm la noi revoluții disruptive, acestea vor veni tot din zona de antreprenoriat. Ca banca, puțin încorsetați de rigorile pe care trebuie să le respectăm – pentru că avem o responsabilitate și față de banii deponenților, încercăm să ajutăm cu finanțare, cu soluții, cu consiliere în ceea ce înseamnă o afacere sustenabilă.”

Gabriel Pralea are și câteva sfaturi pentru companii. În primul rând, să transforme provocările în oportunități. „ Și un aspect la care vreau să mă refer, din perspectiva oportunităților, e acela că firmele își pot îmbunătăți procesele operaționale datorită digitalizării. Ca direcții strategice, e bine de știut că, în această perioadă, companiile urmăresc o dezvoltare a relațiilor cu clienții și partenerii și, totodată, o stabilitate financiară. În acest sens, ar trebui conștientizat că tot mai mulți clienți devin mai prudenți din perspectiva riscurilor financiare.

Sursa foto: CEC Bank

