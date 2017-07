CEC Bank a anuntat astazi ca va avea o dobanda la creditele pentru Start-Up Nation cu 1 punct procentual sub maximul cerut de minister in cadrul acestui program. Astfel, banca de stat va percepe antreprenorilor 3,99% pe an, sub maximul de 5% impus de stat bancilor care vor sa participe la Start-Up Nation.

Antreprenorii trebuie sa tina cont ca va exista un comision de analiza, de 0,5% din valoarea creditului (perceput la data depunerii dosarului), si un comision de gestiune de 0,75% din valoarea creditului, perceput la data efectuarii primei trageri din credit. De asemenea, banca percepe si un comision de acordare, de 0,75% din valoarea creditului, perceput la data efectuarii primei trageri din credit.

Pe de alta parte, nu exista comision de rambursare anticipata.

Termenul de creditare este de maximum 12 luni si 80% din valoarea imprumutului este garantata de FNGCIMM, restul de 20% putand fi garantii din bunurile cumparate in cadrul programului.

Dobanzile si comisioanele practicate de banca, precum si comisionul de garantare a creditului catre FNGCIMM vor fi cheltuieli eligibile, suportate din ajutorul nerambursabil.

CEC Bank a fost selectata in urma cu o luna de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat ca banca partenera pentru distributia Alocatiei Financiare Nerambursabile (AFN) in vederea implementarii si gestionarii fondurilor in cadrul Programului Start-Up Nation. Astfel, banca va acorda credite punte la solicitarea firmelor beneficiare, in vederea acoperirii cheltuielilor eligibile aferente planurilor de afaceri pana la eliberarea transelor din ajutorul de minimis de pana la 200.000 de lei.

"Prin misiunea asumata, CEC Bank urmareste cu precadere finantarea IMM-urilor, a agriculturii si a administratiilor publice locale, banca fiind un element activ in sustinerea programelor guvernamentale, implicandu-se pe parcursul timpului in derularea unor programe precum Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare (START), Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri (SRL-D), Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, Programul de garantare a creditelor pentru IMM sau Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri",, a declarat Radu Gratian Ghetea, Presedinte, Director General CEC Bank.