Fishpointer s-a nascut din proiectul hartapescar.ro, o harta interactiva pentru pescarii din Romania, unde acestia puteau gasi balti si iazuri pe care sa isi practice hobby-uri, magazine specializate si alte locuri utile. S-a nascut acum patru ani din dorinta lui George Dragne si a lui Andrei Tomita. De la inceputul anului, produsul a trecut intr-o noua faza, care se duce catre piata globala. Am vorbit cu George Dragne la prima editie din 2017 a emisiunii "Ziua Zero".

Cea mai mare piata pentru pescari este Statele Unite, unde pasionatii de acolo consuma 45 de miliarde de dolari anual. Piete interesante sunt in UK si in Japonia, dar Fishpointer nu va ignora nici piata europeana. "Noi am estimat in jur de 150 de milioane de pasionati de pescuit conectati la internet. In Romania sunt undeva la 250.000 de pasionati de pescuit. Ei consuma anual undeva la 300 de euro, minimum, de persoana", ne-a spus George Dragne la Ziua Zero.

Ce este Fishpointer?

Fishpointer e un concept care presupune crearea primei harti digitale si interactive pentru pasionatii de aventuri la pescuit. Pescuitul e cel mai practicat hobby la nivel international si vine din nevoia pasionatilor de pescuit de a identifica locatii de pescuit si alte activitati, cum ar fi shopping-ul de produse dedicate pescarilor.

"Am lansat proiectul ca hartapescar.ro. Inca de la inceput noi am planuit ca proiectul destinat publicului larg si international sa se numeasca Fishpointer. Aveam de atunci denumirea. hartapescar.ro a fost o platforma pilot, in care am testat functionalitatile de baza ale solutiei. Am vazut prin acest test, inceput acum patru ani de zile, am vrut sa vedem daca pescarii sunt dispusi sa contribuie proactiv intr-o platforma dedicata lor ca Fishpointer. Platforma se autopopuleaza cu date de la utilizatori", a povestit George Dragne.

"Una dintre cele mai dorite informatii este locatia de pescuit. Primul lucru e unde mergem. E principala nevoie pe care o satisfacem. Pescarii au ocazia sa-si monitorizeze locurile de pescuit si sa introduca informatii de acolo, astfel incat aceasta monitorizare sa-i ajute pe mai tarziu sa pescuiasca cu rezultate mai bune", a mai spus cofondatorul Fishpointer.

Inceputurile antreprenoriale

George Dragne a inceput proiectul dintr-o pasiune personala. "Vine dintr-o pasiune pentru pescuit pe care am avut-o de mic copil, de la patru ani, de la tatal meu. El mi-a pus undita in brate", a spus Dragne.

Antreprenoriatul a inceput in facultate, dar apoi a intrat in corporatii. "In al doilea an de facultate am deschis o prima firma care facea agrement si pescuit pe Dunare la Giurgiu. Eu ofeream excursii cu barca la pescuit sau pe plaje salbatice. Am trecut apoi in mediul corporatist, in banking, in publicitate, apoi, de noua ani, in domeniul asigurarilor si riscului, la Marsh Romania. Acum am facut o schimbare de macaz".

hartapescar.ro a fost o platforma pe care cei doi au dus-o in paralel cu joburile. Abia acum sunt 100% dedicati, cand au trecut la Fishpointer, la inceputul anului. "hartapescar.ro a fost o platforma dezvoltata ca hobby. Chiar si asa am adunat 8.000 de utilizatori membri, am sarit pragul de 200.000 de utilizatori unici care au accesat platforma si am pornit cu 800 de locatii adaugate de noi, alte 2.200 de locatii au fost adaugate de utilizatori", a marturisit George Dragne.

De la hartapescar.ro la Fishpointer

"Declicul major s-a produs cu ocazia MVP Academy. Am participat anul trecut. Pentru noi a fost o experienta care a produs declic. Tot ce am invatat acolo si faptul ca am fost pusi in contact cu oamenii care faceau acelasi lucruri cu noi si am vazut ca se poate, ne-a determinat sa ne ocupam exclusiv de Fishpointer", spune Dragne.

"Pe Razvan Capatina l-am cunoscut acum un an de zile la un eveniment de pitching. In 2016 a fost perioada de cunoastere reciproca. MVP Academy a fost o perioada in urma careia am luat decizia de a ne ocupa 100% de proiect, iar asta e important pentru un investitor care vrea sa se implice, vrea sa vada o echipa dedicata. La finalul anului trecut a venit decizia de a investi", a spus fondatorul. Investitia a fost de 30.000 de euro, ne-a marturisit, in exclusivitate, George Dragne.

"Razvan a inteles valoarea nistei careia ne adresam, pescarii investesc foarte mult in pasiunea lor. Investitia ne ajuta sa finalizam produsele web si aplicatiile este in jur de 30.000 de euro. E un catalizator pentru o investitie mai mare", a mai spus Dragne.

Viitorul Fishpointer

Fishpointer va aduce si lucruri noi fata de hartapescar.ro, pe langa un redesign radical. Platforma va avea o latura sociala, in care pasionatii vor putea interactiona intre ei, vor distribui informatii, capturi si fotografii.

"In perioada urmatoare vrem sa demonstram ca produsul pe care vrem sa-l lansam in martie functioneaza in parametrii la care noi ne-am gandit si poate genera cifrele preconizate. Ulterior, focusul nostru este sa obtinem o investitie mai mare care sa ne ajute sa ne dezvoltam in alte tari si world wide", a spus George Dragne.

Lansarea va fi in martie, in cadrul unui targ de pescuit organizat de Fishing and Hunting Channel.

"Fishpointer pastreaza conceptul. Vrem sa construim harta lumii pentru pescari. Vom aduce functionalitati noi - pescarii vor putea genera din aplicatie statistici personale, vor avea modulul de socializare si vor putea comunica intre ei. Toate acestea pe langa noul design si noua grafica si o functionare mult mai rapida si calibrata la nevoile pescarului", explica Dragne.

"Partea de monetizare va veni intr-o versiune viitoare a aplicatiei. Focusul nostru e sa crestem comunitatea si sa oferim pescarilor un tool pe care sa-l foloseasca ori de cate ori merg la pescuit. Vom promova produse pentru pescuit si alte servicii. Vom crea in platforma instrumente automatizate de setare a unor campanii publicitare. Banii deci vor veni din zona de publicitate si promovare. Nu vom avea o varianta clasica de publicitate si nu vrem sa fim invazivi fata de utilizatori", spune cofondatorul platformei.