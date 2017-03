Amber Studio, companie romaneasca de gaming, anunta numirea lui Mihai Pohontu, veteran al industriei de gaming, in calitate de Chief Executive Officer (CEO) al companiei. In trecut, Mihai Pohontu a ocupat pozitia de vicepresedinte pentru platforme emergente in cadrul Samsung Electronics, unde a creat un ecosistem puternic dedicat dezvoltatorilor pentru gama de produse a companiei.