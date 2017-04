In prezent, aproape orice discutie despre activitatea M&A este dominata de interesul crescut al pietelor asiatice, in special al Chinei, de a investi in Occident. Recenta ascensiune a Chinei se reflecta in nivelul record al achizitiilor transfrontaliere: conform statisticilor, la nivel global, investitiile chinezilor au atins in 2016 un nivel de 185 miliarde dolari, fata de mai putin de 30 miliarde in 2009, si aproape zero la inceputul secolului.

Iulia Bratu este director adjunct servicii consultanta financiara Deloitte Romania

In ultimii doi ani, apetitul M&A al Chinei s-a concentrat pe Europa, unde volumul investitilor chinezilor s-a dublat in 2016 fata de 2015. Din perspectiva regionala, statisticile indica aceeasi tendinta: valoarea investitiilor in Europa Centrala si de Est a depasit un miliard de euro in 2016, fiind cea mai ridicata valoare inregistrata in ultimii cinci ani.

Pentru a intari cooperarea economica dintre China si Europa, la summit-ul „16+1” organizat anul trecut in Letonia, premierul chinez a anuntat lansarea unui fond de investitii de 10 miliarde euro dedicat Europei Centrale si de Est. Fondul ar urma sa finanteze proiecte in valoare de 50 miliarde euro in sectoare precum infrastructura, bunuri de larg consum si tehnologie. Cooperarea China – Europa Centrala vizeaza integrarea economica a Chinei, Asiei si Europei prin asa numitul „Nou drum al Matasii”, o initiativa ampla de imbunatatire a infrastructurii si sustinere a comertului, in contextul in care ritmul cresterii economice al Chinei a incetinit.