Catre Comisia parlamentara speciala pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei, al carei sef este Florin Iordache, vor fi transmise toate actele normative cu incidenta asupra Justitiei, aflate in procedura parlamentara la comisiile permanente, in vederea interpretarii si adoptarii in corelare cu obiectivele acestui for.

Din aceasta comisie fac parte 23 de parlamentari, intre care Eugen Nicolicea, Florin Iordache, Adrian Tutuianu, Robert Cazanciuc de la PSD, Alina Gorghiu si Catalin Predoiu de la PNL, Marton Arpad de la UDMR si Dorin Badulescu de la PMP.

Obiectivele comisiei sunt "inglobarea in cuprinsul Codului de procedura penala a modificarilor adoptate prin Legea 253/2013 de punere in aplicare a Codului de procedura penala, modificarea textelor in raport cu deciziile Curtii Constitutionale, emise incepand cu 2014, si prin care s-au admis exceptii de neconstitutionalitate pentru articolele din Codul de procedura penala, punerea in acord a deciziilor pronuntate de CCR prin care s-au declarat neconstitutionale texte din Codul penal, punerea in acord a rapoartelor GRECO cu prevederile Codului penal si Codului de procedura penala".

Sursa foto: Agerpres