Controversatele legi ale justitiei, care au primit aviz negativ de la sute de magistrati, CSM, dar si zeci de ONG-uri si organisme internationale , ar urma sa intre in Parlament saptamana viitoare. Tudorel Toader, Ministrul Justitiei, IGNORA astfel vocea expertilor, organismelor internationale si specialistilor in Drept.

Informatia a fost confirmata de Digi24, sursele citate fiind mai multi social democrati care participa la Comitetul National Executiv al PSD de la Sucevita. Sursele au spus ca din discutiile avute intre liderii PSD reiese ca pachetul trebuie sa ajunga in Parlament foarte repede, saptamana viitoare sau cel tarziu peste doua saptamani.

Ramane de vazut daca textele vor fi si modificate, mai ales dupa ce ambasadorul Statelor Unite a transmis ca Executivul american este ingrijorat in aceasta privinta, iar Consiliul Magistraturii a votat impotriva proiectului. Si presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca legile ar trebui renegociate in cadrul sistemului juridic, in conditiile in care a marturisit ca unii lideri europeni si-au exprimat ingrijorari in privinta „evolutiilor care ar putea contraveni statului de drept din Romania”.

In schimb, liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, urmarit penal, a scris pe Facebook ca el sustine pachetul de legi in forma propusa de Tudorel Toader.

In cazul in care legile vor fi trimise in Parlament, se anunta manifestatii ample in strada.