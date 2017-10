Fostul lider liberal Vasile Blaga a fost achitat, luni, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul finantarii ilegale a PDL in perioada 2011-2012, in care era acuzat de trafic de influenta si ca ar fi primit mita 700.000 de euro. Instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus in timpul urmaririi penale pe averea lui Blaga. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata.

La ultimul termen al procesului din 20 octombrie, Vasile Blaga a declarat ca este nevinovat si a solicitat sa fie achitat. "Toti martorii au declarat in instanta ca nu ma cunosc. Hahaianu a declarat ca nu ma cunoaste si ca nu am intervenit pentru numirea lui. Cum puteam face trafic de influenta pentru cineva pe care nu il cunosc? Au spus ca mi-au dat bani in sediul din Modrogan, nr. 22, cand eu nu am avut niciodata birou acolo. Sa nu stii cand ai dat bani, unde i-ai dat si sa minti cu...