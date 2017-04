Dupa ce a crescut in atelierul de incaltaminte al parintilor sai, inconjurata de pantofi, Diana Nedea renunta la job-ul de vanzari dintr-o multinationala si pune bazele propriei afaceri. Imbina studiile economice cu dragostea pentru pantofi si infiinteaza Diane Marie Studio, business care are azi o cifra de afaceri de peste 300.000 de euro.

In 2010, tanara a decis ca este timpul sa ia calea antreprenoriatului. “Parintii mei sunt antreprenori, intr-un business de incaltaminte, dar cu un alt profil. Eu mi-am dorit sa vad pantofi colorati si sa iesim din tiparele de negru, beige si maro. Sunt motivata si cu resurse aparent inepuizabile de energie, asa ca era timpul sa pornesc pe cont propriu”, povesteste aceasta.

Dianei Marie Studio a necesitat o investitie initiala de 8.000 de euro, provenita din economiile proprii si ceva imprumuturi, ce a constat in procurarea utilajelor si a elementelor de productie. Suma s-a amortizat in primii doi de functionare. “Am pornit cu utilaje imprumutate si timp de trei luni de zile am batut la multe usi – de cele mai multe ori inchise. Dupa trei luni a aparut primul client si de acolo am tot crescut”, spune antreprenoarea.

Experienta parintilor in industria de incaltaminte, precum si faptul ca antreprenoarea a crescut in atelierul lor a ajutat-o enorm in a demara propria afacere. “Drumul era deja cunoscut. Stiam piata, stiam etapele procesului tehnologic si stiam si ca ma pot baza pe know-how-ul lor atunci cand ma impotmolesc. Ei in continuare se ocupa de business-ul lor, insa am tot sprijinul atunci cand am nevoie. De cele mai multe ori ma trezesc cu situatii in care trebuie sa fiu in trei locuri deodata si atunci stiu ca ma pot baza pe ei”, spune aceasta.

In copilarie, Diana a studiat pictura, iar spiritul artistic si simtul culorilor s-au transpus in pantofii creati in atelierul sau. “In ceea ce priveste designul, eu ma ocup de concept in sine, iar punerea designului in practica, dintr-un desen 3D in tipare 2D, este realizat de un colaborator. Sunt foarte multe detalii de care trebuie sa tinem cont, de la cat de practic este efectiv modelul de purtat pana la rezervele de cusut specifice fiecarui tip de cusatura”, explica antreprenoarea.

Productia pantofilor colorati are loc in atelierul propriu, colaborarea cu alte fabrici de specialitate fiind exclusa de antreprenoare din cauza dificultatii de a mentine un stardard de calitate, chiar si doar pentru anumite etape de productie. “Prefer sa ne limitam productia fara sa daunam produsului, decat sa oferim mai mult dar fara un control asupra calitatii”, considera aceasta.

Pantofii creati de Diana sunt realizati manual, iar durata medie este de 24 de ore, insa, luata in calcul si perioada de aprovizionare de la furnizori, uneori poate dura si 3-4 saptamani. In ceea ce priveste materialele si accesoriile, pielea este importata din Italia, Spania si Turcia, iar pentru tocuri si talpi antreprenoarea colaboreaza cu producatori locali.

In momentul de fata, Diane Marie Studio are 17 angajati, inclusiv echipa de vanzari din magazine, insa in 2010 Diana Nedea incepea business-ul cu doar patru angajati. “Formarea echipei este una din principalele provocari, mai ales in productie. In momentul de fata nu mai exista scoli de meserii, iar oamenii specializati sunt putini. Noi ne-am stabilizat echipa abia dupa doi ani de zile si suntem in continuare in productie aceeasi echipa din 2013”, povesteste antreprenoarea.

Vanzari de pantofi de peste 300.000 de euro

Pretul pantofilor realizati in atelierul Diane Marie Studio se ridica la 270 lei, in timp ce balerinii costa aproximativ 210 lei, iar sandalele pot ajunge pana la 290 lei. Vanzarile de pantofi de anul trecut a facut ca Diane Marie sa inregistreze o cifra de afaceri de 320.000 de euro, in timp ce valoarea bonului mediu sa fie de 340 de lei.

Pantofii Diane Marie s-au vandut initial in magazinul stradal din Centrul Vechi, iar ulterior in magazinul online si intr-o serie de magazine partenere din orase precum Timisoara, Ramnicu Valcea, Pitesti si Sibiu. “Momentan cele doua merg cot la cot, insa tendinta in crestere a mediului online se resimte si la noi. Ne-am fi dorit un boutique intr-un mall, insa din pacate business-urile romanesti sunt prea putin sprijinite si li se acorda foarte putina incredere cand vine vorba despre spatiile din mall-uri”, explica aceasta.

Pentru anul in curs, antreprenoarea vizeaza cresterea mediului online din ponderea vanzarilor si o cifra de afaceri cu cel putin 15% mai mare decat in 2016.