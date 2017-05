Autorii articolului sunt Ramona Savencu, arhitect in cadrul diviziei de Office Advisory a Colliers International, si Andrei Voica, Head of Project Management in divizia de Office Advisory a Colliers International.

Care sunt tendintele la locul de munca pentru anul 2017?

1. Angajatii - cel mai valoros activ din fiecare companie

Daca in trecut pentru amenajarea biroului erau luate in considerare, in mod special, functionalitatea si reducerea costurilor, in ultimii ani procesul a devenit mult mai complex. Mai mult de 80% din costurile totale sunt in general legate de angajati, luand in considerare o companie medie.

Loializarea angajatilor nu se realizeaza doar printr-un salariu atractiv, ci este insotit de un pachet de beneficii in care calitatea mediului de lucru ocupa un loc tot mai important. Intrebarea care se pune este daca aceasta responsabilitate revine in sarcina managementului companiei, departamentului de resurse umane sau a celui de Facility Management. Fiecare dintre aceste echipe ar trebui sa aiba un rol semnificativ, in realizarea unui proiect de succes care sa conduca la atragerea si pastrarea talentelor in companie.

Atunci cand o persoana este multumita de mediul in care lucreaza, locul in care isi petrece o buna parte a timpului, sansele de a recomanda angajatorul respectiv, cresc exponential. Astfel, acest de trend de crestere a bugetelor de amenajare si prioritizarea calitatii spatiului de birou aduce atat imbunatatirea productivitatii si eficientei angajatilor, cat si reinterpretarea procesului de recrutare (spatiul de lucru devine un instrument de atragere a talentelor).

2. Spatii dotate cu tehnologie

Pe masura ce devine din ce in ce mai simplu in a lucra de oriunde, oricand, devine tot mai important pentru companii sa asigure angajatilor oportunitatea de a avea flexibilitate in alegerea locului din care lucreaza pe parcursul unei zile. Pentru a creste sansele de a inregistra o crestere constanta si vizibila, companiile vor trebui sa integreze ultimele inovatii legate de tehnologie pentru a oferi o experienta personalizata si tot mai buna clientilor sai. Posibilitatea de a fi “conectat” mereu presupune ca angajatii sa poata lucra fara probleme pe parcursul zilei, utilizand solutii de amenajare interioara si piese de mobilier proiectate pentru a imbunatati experienta si productivitatea, fie ca este vorba despre o intalnire informala intre colegi sau despre o video-conferinta. Sunt promovate instalatiile controlate de aplicatii sau cu senzori (de exemplu, corpuri de iluminat LED, cu reglare a intentitatii in functie de lumina naturala care patrunde in spatiul de birou, incarcarea wireless, solutii profesionale de stocare a datelor, etc.).

Se observa o crestere a utilizarii birourilor la care se poate lucra stand in picioare, a scaunelor ergonomice, a designului Biofilic (conectarea spatiului interior cu natura prin culoare, textura, iluminat, material naturale, etc.). In 2017 si in anii urmatori, spatiile dotate cu tehnologie de ultima generatie vor reprezenta o modalitate de a pastra si de a imbunatati totodata eficienta fortei de munca.

3. Adaptabilitate la cerintele Millennials

Millennials au tendinta sa isi schimbe locul de munca foarte usor. In consecinta, spatiul de lucru pentru ei trebuie sa fie proiectat astfel incat sa ii atraga si sa le faciliteze modul in care lucreaza. Noua generatie poate aduce in mediul de lucru perspective originale si idei creative, fiind capabili sa indeplineasca mai multe sarcini in acelasi timp. Numarul lor este in crestere, ceea ce inseamna ca din ce in ce mai multe companii vor trebui sa isi adapteze mediul de lucru pentru a-i sustine si a-i pastra. Pentru forta de munca tanara este foarte importanta interactiunea sociala si asigurarea unor solutii diverse de colaborare. Astfel, companiile vor incuraja tot mai mult munca in echipa si schimbul de cunostinte.

4. Medii de lucru colaborative

Liberul arbitru al angajatului de a-si alege un loc de munca, in functie de activitatea pe care o desfasoara in timpul unei zile, fie ca este vorba de munca individuala, participarea la sedinte, vorbit la telefon, sau colaborarea cu colegii, pare a fi mai important astazi pentru majoritate angajatilor, fata de o titulatura sofisticata.

Unele companii au vazut o legatura directa intre productivitate, implicarea angajatilor si timpul pe care acestia il petrec la locul de munca. Un astfel de exemplu este Google, care a adus alimentatia, distractia si relaxarea in campusul ce inglobeaza si spatiile de lucru, modeland astfel comportamentul angajatilor. Intr-o lume democratica, a liberului arbitru, ei si-au transformat mediul de lucru intr-o atractie, devenind prima optiune pentru majoritatea angajatilor targetati.

In cadrul culturii altor companii, relaxarea si socializarea sunt activitati in afara mediului de lucru propriu zis. Urmand aceasta abordare, cel mai important factor in pozitionarea spatiului de birou este locatia. Aici trebuie sa existe diverse facilitati de recreere si divertisment la o distanta rezonabila de mers pe jos, creandu-se astfel un mediu inconjurator atractiv pentru angajati.

In cadrul companiilor mai mici, ar putea fi dificila facilitarea unei chicinete sau cafenele in cadrul biroului propriu-zis. Ca urmare, devine din ce in ce mai important ca proprietarii cladirilor de birou sa ofere astfel de spatii pentru utilizarea in comun de catre chiriasi. Un astfel de exemplu este conceptul “My Hive” implementat si promovat de Immofinanz, un concept prin care la parterul cladirilor de birou din portofoliul local si regional, a fost realizat un loc destinat comunicarii si colaborarii, cu infrastructura optima si servicii integrate.

5. Integrarea spatiului exterior in interior

Se asteapta ca interesul pentru arhitectura biofilica sa creasca in 2017, deoarece este recunoscuta pentru asocierea sa cu starea de bine si productivitatea angajatilor. Designul Biofilic este un termen utilizat frecvent de psihologul Edward O Wilson inca din anii 1980. El a descoperit ca exista o relatie dinecta intre cresterea urbanizarii si deconectarea de natura. Alaturi de marile companii precum Google, ce folosesc acest concept in designul spatiilor lor de lucru si de cercetare, in perioada urmatoare tot mai multe companii vor introduce acest concept in birourile lor pentru a imbunatati stilul de viata si starea de bine a angajatilor.

In concluzie, tendintele actuale in reamenajarea mediului de lucru vor determina companiile sa investeasca in implementarea unor spatii care sa atraga cele mai bune talente, care sa se adapteze la schimbarea demografica a fortei de munca, respectiv sa sustina starea de bine angajatilor, facand fata in acelasi timp noilor cerinte ce tin de tehnologie.

Momentul unei relocari devine astfel o oportunitatea de a reinterpreta spatiul de lucru si de a implementa o solutie de design interior adaptat nevoilor angajatilor si obiectivelor de business pe termen lung.

Ramona Savencu este arhitect in cadrul diviziei de Office Advisory a Colliers International. Ea s-a alaturat echipei in Q1 2015, dupa 3 ani de proiectare si design interior, in prezent avand o experienta relevanta in amenajari de birouri, acumulata atat in Romania, cat si in strainatate. Ramona este membru al Ordinului Arhitectilor Romania.

Andrei Voica este Head of Project Management in divizia de Office Advisory a Colliers International. El s-a alaturat echipei Colliers in anul 2011, in prezent avand o experienta de 10 ani in arhitectura si real estate. Andrei a absolvit Facultatea de Arhitectura, in cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”.