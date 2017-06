"Calatoriile sunt cea mai buna universitate. Iti permit sa inveti despre oameni, alte culturi, alte religii, alte modalitati de trai. Cred ca calatoriile te fac sa cresti in interior, sa intelegi mai bine lumea in care traim, sa spargi multe stereotipuri bazate pe ceea ce vedem la TV. Nu cred ca suntem informati de media, suntem distrati. Asa ca cea mai buna metoda de a intelege ce se intampla este calatoritul", considera Javier Garcia del Valle.

CEO-ul Happy Tour a calatorit pana acum in peste 60 de tari din intreaga lume, iar in unele dintre ele de mai multe ori. De altfel, managerul calatoreste des pentru intalniri de business, in Spania, Turcia si Bulgaria.

Cum timpul liber este limitat, Javier Garcia del Valle calatoreste pe cont propriu de 2-3 ori pe an, din care de Craciun merge sa isi vada parintii sau socrii, iar vara merge la plaja in Malaga, orasul sau natal. Pe langa acestea, o a treia vacanta este cu familia in cu totul alte destinatii, in care prefera sa descopere lucruri noi.

Amintirile din calatorii sunt singurul lucru pe care il iei cu tine.

"De Paste am fost in Liban cu familia. Puteam sa merg in Cipru sau Turcia la plaja, dar am fost in Liban sa descopar ceva nou. O data pe an incercam sa mergem impreuna, chiar si pentru cateva zile", spune CEO-ul Happy Tour.

"De cand sunt in Romania, nu mi-am luat niciodata tot concediul. Nu imi amintesc cand am fost ultima oara pe o plaja exotica, acum multi ani, dar am fost in Bahamas, in St. Lucia. Mi-as permite sa merg in Australia, dar daca merg in Cipru m-ar costa jumatate", puncteaza del Valle.

Chiar si asa, oricare ar fi destinatia aleasa, Javier Garcia del Valle le recomanda tuturor sa calatoreasca "pentru ca amintirile din calatorii sunt singurul lucru pe care il iei cu tine", conchide el.