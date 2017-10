In nord-vestul tarii, intr-un sat cu 1.031 de locuitori, cinci prieteni unguri au decis ca este locul perfect in care sa dezvolte o afacere "spumoasa". Asa a aparut Carastelec, singura crama care produce preponderent vinuri spumante si efervescente prin metoda traditionala, iar astazi asteapta afaceri de 350.000 euro.

In 2004, investitorii din Ungaria, printre care si un oenolog, au fost invitati la o nunta in satul Carastelec. Dupa trei zile in care s-au plimbat prin zona, cei cinci prieteni au decis ca este locul potrivit - in privinta solului si climei - pentru a produce sampanie. Apoi au urmat 4 ani in care s-au straduit sa cumpere de la mai multi proprietari suprafata de teren de care aveau nevoie pentru plantarea vitei-de-vie.

Dupa ce au ajuns la o suprafata compacta de 22 hectare si dupa o investitie de 6 milioane de euro in cumpararea terenului, ridicarea cramei si cumpararea utilajelor, investitorii au inceput sa planteze in 2011, iar in 2013 s-au bucurat de prima productie de vin.

Crama Carastelec a fost gandita pentru a produce preponderent vin spumant si prin metoda traditionala, adica vinul este maturat de doua ori: o data in rezervoare de otel si a doua oara in sticla, proces care dureaza 20 de luni. In plus, crama are propria linie de imbuteliere, spre deosebire de alte crame care imbuteliaza vinul spumant in Italia.

Carastelec - specializata in Pinot Noir, Feteasca Neagra si Riesling de Rin - produce 200.000 de sticle pe an, din care 35-40% vin spumant (cu Pinot Noir la baza), 30-35% vin frizant si restul vin rosu. Productia se ridica la acest numar de sticle in cazul in care recolta nu este afectata de incidente naturale. Spre exemplu, productia de anul trecut a fost de doar 40% din cauza ca recolta a fost distrusa in mare parte de grindina.

Vinurile spumante Carastelec se vand exclusiv in HoReCa si magazine specializate deoarece consumul de spumant este inca scazut, spre deosebire de ce se intampla la vecinii din Ungaria.

"Vinul spumant este produsul principal pentru noi, dar cronologic vinul apare mai repede. Si vinul spumant ne-am gandit sa-l ducem in extern, in Ungaria, Austria. Acolo este un trend foarte mare de a consuma spumant aproape zilnic. S-a dublat consumul de spumant", spune Edit Leitersdorfer, administratorul si managerul cramei Carastelec.

"Este foarte greu cu piata din Romania pentru ca in fiecare oras sunt doi-trei distribuitori care vor exclusivitate, dar nu neaparat se angajeaza la cantitati", continua sa spuna managerul cramei, care estimeaza o cifra de afaceri de 350.000 euro in 2017, in crestere cu 25%.

Romanii, spre deosebire de unguri, beau sampanie in special cand au un motiv de sarbatorit. De altfel, nu exista o statistica in privinta consumului de sampanie in Romania, ci la nivel general asupra consumului de vin care in fond este in crestere. Totusi, proseco si vinul rose se afla printre favoritele romanilor.

"Informatia din piata este ca a crescut consumul de spumant in Romania, este printre produsele preferate ale generatiei Y, este un accesoriu de petreceri", spune Eniko Negele, brand si marketing manager Crama Carastelec.

Astfel, managerii cramei si-au propus ca anul viitor sa educe si mai mult publicul roman pentru a face diferenta intre vinul spumant facut prin metoda traditionala si proseco. De asemenea, investitorii, care locuiesc in Ungaria, au in plan ca in octombrie 2018 sa finalizeze constructia unei pensiuni cu 6-7 camere langa crama, prin fonduri europene in valoare de 200.000 euro.